Ne nazire se rješenje u slučaju trudnice Mirele Čavajde koja trenutno čega odgovor na žalbu drugostupanjskom povjerenstvu. Ovaj je slučaj na vidjelo iznio činjenicu kako ovo nije prvi put da se žene susreću s ovakvim problemom.

Rješenje u slučaju trudnice Mirele Čavajde i dalje se ne nazire. No, ona nije jedina. Ohrabrene njezinim primjerom, udrugama se javljaju žene koje su prošle sličnu kalvariju.

"Ovo je zapravo sustavni problem uskrate zdravstvene skrbi ženama onda kada im je ona najpotrebnija. Otkako je Mirela Čavajda progovorila o svojoj situaciji, mi kontinuirano primamo pritužbe i prijave drugih žena koje su imale sličnu sudbinu", istaknula je u Dnevniku Nove TV Branka Mrzić Jagatić iz Udruge Roda.

Podsjetimo, u Dnevniku Nove TV ravnateljica Kliničke bolnice Sveti Duh priznala je kako ta ustanova nema čak ni psihologa. Potpuno je neprihvatljivo, smatraju u udruzi za promicanje prava pacijenata, da su žene u tim teškim situacijama prepuštene same sebi.

Odvjetnica za DNEVNIK.hr: Čavajda podnijela žalbu drugostupanjskom povjerenstvu na Rebru

Ravnateljica Svetog Duha o slučaju trudnice Čavajde: "Mi nemamo psihologa u bolnici. Postoje dva tumačenja nalaza..."

"I da se same misle što će bez ikakve psihološke podrške koja je u ovom trenu čak najvažnija. Onda dolazimo do ove situacije da pacijentica nije bila obaviještena o svim mogućnostima kao i o mogućnostima liječenja izvan Hrvatske gdje se radi i fetalna kirurgija ili neke druge opcije gdje mora biti službeno upućena i da to bude pokriveno od strane HZZO-a", istaknula je Jasna Karačić, predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Barbari Štrbac.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje tvrde kako oni to odobravaju ukoliko takvo što predloži nadležni referentni centar. U ovome je slučaju to bolnica u Petrovoj.

Iz Udruge pacijenata sumnjaju da bi njihovo mišljenje, s obzirom na dosadašnje stavove, moglo ići u tom smjeru. Vidi se to, kažu, i po odbijenici komisije. Zabrinjava ih i što se krije tko su članovi komisije.

"Čak imamo informacije da su u tim tijelima isključivo čak i ljudi koji su često svi s prizivom savijesti. O tome nema kontrole. To bi apsolutno trebala biti neovisna tijela sa mogućnošću žalbe na odluke tog povjerenstva. Ono mora biti transparentno", istaknula je u Dnevniku Nove TV Jasna Karačić.

Slučaj trudnice koji je zemlju digao na noge: Dnevnik Nove TV provjerio kakva je procedura u Sloveniji

Mirelina odvjetnica: "Ministar ne govori istinu. Nalazi pokazuju da ima uvjete za pobačaj"

Na slučaj je reagiralo i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Zagreba. Nedopustivo je, smatraju, da odlazak u inozemstvo ženama bude jedina opcija.

"Ima još nekoliko gradova u Hrvatskoj koje nemaju niti jednu osobu koja je voljna podržati žene u njihovim odlukama. Žene odlaze u susjedne zemlje, u Novi Sad. Žene iz Splita odlaze u Sarajevo. Gdje mi to živimo? Imaju li hrvatske građanke svoju domovinu?", pita se Rada Borić iz Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

Mirela Čavajda trenutno čeka odgovor na žalbu koju je podnijela drugostupanjskom povjerenstvu KBC-a Zagreb, zbog toga što su joj prekid trudnoće uskratile čak četiri bolnice, iako nalazi pokazuju da njezin plod ima agresivan tumor. U ovoj mučnoj situaciji samo jedno je sigurno - pred svima su teške odluke.

