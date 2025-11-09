FOTO Mladi hrvatski i srpski sportaši bez riječi poslali snažnu poruku

Nakon što je u subotu navečer policija morala intervenirati zbog mogućeg napada na mlade karatiste iz Srbije ispred sportske dvorane na Zametu, gdje se održava Balkansko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, nedjeljna slika iz dvorane poslala je potpuno drugačiju poruku.

Mladi hrvatski i srpski sportaši na tribinama su zajedno navijali, ponosno istaknuvši obje zastave, jednu pored druge. I bez riječi su poslali snažnu poruku - da je sport jači od netrpeljivosti.

Podsjetimo, policija je sinoć ispred dvorane zatekla skupinu od 10-ak maloljetnika, čija su navodna meta bili mladi karatisti iz Srbije. Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek rekao je da su zatim osigurali pratnju natjecateljima do hotela te da se natjecanje nastavilo.

"Sinoćnja intervencija policije kod Dvorane Zamet pokazuje ozbiljnost situacije i zahvaljujem službama na brzoj reakciji kojom su spriječeni mogući incidenti. Rijeka neće tolerirati nasilje, govor mržnje niti pokušaje narušavanja mira i zajedništva", komentirala je danas gradonačelnica rijeke Iva Rinčić. Dodala je da će svaki oblik nasilja i netrpeljivosti biti jasno osuđen.