Je li se trend okrenuo? Prošlih godina imali su sjajne rezultate, ali u srpnju su bili u minusu: "Tržište vas kazni. To je vrlo jednostavno"

Nautika bilježi pad broja dolazaka. Najveći razlog je, kaže sektor, nerealno podizanje cijena. "Ja sam u Veneciji jednu noć platio 28 eura. Ovdje smo platili 55", kaže Marco.

Pročitajte i ovo Novi rekordi Obaraju se rekordi: Ova hrvatska regija ima onaj X faktor koji turisti cijene, a i cijene su pristupačne

Lani su našu obalu istraživali desetak dana, no ove godine upola kraće. Ne zato, kaže, jer nema slobodnih dana, nego mu je postalo – preskupo.

"Dolazit ćemo manje dana, manje puta, jer prije smo dolazili 10 dana, sada tri, četiri. Tu smo dva dana sad i idemo", rekao je Marco iz Italije.

Pročitajte i ovo Istraga u tijeku Brodica udarila u podmorski greben kod Koločepa, dvije osobe teško ozlijeđene, a još dvije lakše



I Robert se s obitelji, u unajmljenoj jedrilici, sprema isploviti prema Kvarneru.

"Mi smo unajmili prošle godine, i one prije, i vidljiv je rast cijena. U postocima 20, 30? 20, 25. Previše? Da!", smatra Robert iz Njemačke.

Zbog cijena, ali i povećanja flote, brodovi u čarteru ne idu kao lani, pojašnjavaju iznajmljivači.

Pročitajte i ovo Predivna priroda Nije plavo, već zeleno, a i cijene su niže nego na moru: Još jedan turistički adut Slavonije

"Rekao bih prošlih godina smo imali fenomen da se praktički nije moglo doći do broda. Nije bilo slobodnih brodova u charteru. To ove godine naravno nije slučaj", ispričao je Siniša Radojičić iz Udruge grupe pružatelja usluga smještaja na plovilima.

Pa se ljuljuškaju privezani u marinama.

Pročitajte i ovo siva ekonomija u turizmu Dio iznajmljivača prolazi mimo zakona, država ostaje bez milijuna: "Inspektora je premalo da bi se svima ušlo u trag"

"Taj koji je lani platio tri, kako ću ti ja sad za isti proizvod dati četiri i pol", kaže iznajmljivač brodova i dodaje kako je poskupio cijeli nautički paket - brodovi, vezovi, ulaznice u nacionalne parkove, pa i hrana.

"Nije to da nešto poskupi 10 posto, 15 posto, to poskupi 30, 50 70 posto to je glavni problem", smatra Miodrag Dragaš, iznjamljivač brodova.

Pročitajte i ovo Biser Jadrana Od zidina zarade milijune, ali žele smanjiti broj turista. Gradonačelnik poručuje: "Mogli smo postati ugrožena spomenička baština, ali..."

Ta je matematika za sobom ostavila minus u srpnju od gotovo 5 posto u odnosu na lani.

Snižavale su se cijene najma broda, negdje i do 50 posto kako ne bi ostao na vezu. Neki su unijeli novu taktiku u poslovanje.

Pročitajte i ovo Podaci eVisitora Hrvatska na razini rekordne 2019.: Pogledajte gdje je ostvareno najviše noćenja

"Mi smo kao čarter izašli iz onih standarda subote do subote i krenuli smo bukirat i na tri dana, četiri dana i to nam se pokazalo kao dobar potez", kaže Toni Brkić, iznajmljivač brodova.

Jer, kaže, najskuplji je onaj brod koji je na vezu.

Pročitajte i ovo turistička sezona "Onaj neki dišpet mi ne da, neću stati dok ne vratimo Split": Stanje je neizdrživo, gradom će hodati i zaštitari



Iako smo u srpnju u minusu s nautičarima, u ovom djelu godine u prvih 7 mjeseci smo u plusu za oko dva posto i to samo jer smo imali dobru predsezonu. U glavni dio sezone ušli smo s problemima.

Reporterka Nove TV Lina Dollar za Dnevnik je u Puli razgovarala s potpredsjednikom Udruženja nautičkog turizma pri HGK Seanom Lisjakom.

"Moramo biti svjesni da smo mi prošlu godinu odradili izuzetno dobro i uspoređujući s onom referentnom 2019. nautika, a posebno charter, je odradio fantastično kad se uzmu one dvije pandemijske godine koje su nas bacile unazad. Činjenica je da je ove godine u sedmom mjesecu bio blagi pad broja izlazaka charter plovila, koji je oko nekih šest posto, ali ako uzmete u obzir da je prošle godine to bilo 14 posto više od one referentne 2019. onda možemo još uvijek biti zadovoljni", komentirao je brojke Lisjak.

Prave rezultate sezone, kazao je, saznat ćemo tek u travnju iduće godine kada dobijemo rezultate Zavoda za statistiku.

Na pitanje novinarke je li hrvatska nautika bezobrazno skupa, Lisjak odgovara da to nije istina.

"To su floskule koje se provlače. Ja ne znam zašto se to forsira. Svaki proizvod ima svog kupca. Bilo je nekih segmenata ponude, ne samo u nautičkom turizmu, već i u ostalim vidovima turizma, gdje se pokušalo napraviti takve iskorake, ali tržište vas kazni. To je vrlo jednostavno. Nije to razlog, razlog je i otvaranje novih tržišta koji su nama uvijek bila nekakva dobra konkurencija, Grčka i Turska, i koje su tradicionalno uvijek imali niže cijene. A morate znati i da su nautičari ptice lutalice i da s plovilom mogu odabrati lokaciju na koju će ići. Ja se ne brinem oko toga i mislim da će se tržište izregulirati samo", zaključio je Sean Lisjak.

"Ovo što se sad dogodilo s nekim iskoracima u cijenama mislim da ćemo platiti tek za dvije, tri godine. Ta neugodna iskustva koja klijenti dožive, a naročito kad vide neke velike popuste pred kraj sezone, daju do znanja da su te cijene možda i bile nerealne. Izgubit ćemo određeni broj turista, ali s dobrim marketingom i odnosom cijene i usluge to će se uvijek vratiti", optimističan je Lisjak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.