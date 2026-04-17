Zaviri u najskuplju jahtu na Jadranu: Košta vrtoglavih 6 milijuna eura

Više od dvjesto plovila na jednom mjestu našlo se na sajmu gdje se susreću proizvođači, serviseri, ali i potencijalni kupci.

"Pa slušaj... Jednu malu jahticu", kazala je kroz smijeh Jelena iz Splita.

Sve samo ne mala, jahta je koja je ove godine ponijela titulu najskuplje.

"Za 6 milijuna eura, naravno sa PDV-om i svom opremom koja je ugrađena u ovom modelu", izjavio je Zlatko Ćošković.

Sajam plovila u Segetu Donjem Foto: DNEVNIK.hr

Potencijalni kupci.

"Imam kuću na Braču od 2000. godine i ovo mi je jedna od najdražih zemalja tako da tu provodim cijelo ljeto. Sad tražim nešto za duge avanture", rekao je Rick iz SAD-a.

"Ovdje sam došao na pet dana. Imamo kuću u Grebaštici pokraj Šibenika i sad smo u potrazi za idejama jer imamo mali brod i želimo ga unaprijediti. Došli smo po neke dobre ideje", kazao je John iz Belgije.

Zašto su Amerikanci postali najvjerniji gosti naših chartera, kakva plovila traže i kako globalni sukobi utječu na cijenu hrvatskih brodova, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.