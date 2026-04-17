Zaviri u najskuplju jahtu na Jadranu: Košta vrtoglavih 6 milijuna eura
Piše DNEVNIK.hr,
17. travnja 2026. @ 20:17
U Segetu Donjem pokraj Trogira izloženo je dvjestotinjak plovila koja traže svoje kupce. Ekipa Dnevnika Nove TV zavirila je u najskuplju jahtu, isplovia na brodu koji je plod domaće proizvodnje i razgovarala s potencijalnim kupcima. Najviše interesa za hrvatskom obalom i dalje pokazuju gosti iz Sjedinjenih Američkih Država.
Više od dvjesto plovila na jednom mjestu našlo se na sajmu gdje se susreću proizvođači, serviseri, ali i potencijalni kupci.
"Pa slušaj... Jednu malu jahticu", kazala je kroz smijeh Jelena iz Splita.
Sve samo ne mala, jahta je koja je ove godine ponijela titulu najskuplje.
"Za 6 milijuna eura, naravno sa PDV-om i svom opremom koja je ugrađena u ovom modelu", izjavio je Zlatko Ćošković.
Sajam plovila u Segetu DonjemFoto: DNEVNIK.hr
DNEVNIK.hr
Potencijalni kupci.
"Imam kuću na Braču od 2000. godine i ovo mi je jedna od najdražih zemalja tako da tu provodim cijelo ljeto. Sad tražim nešto za duge avanture", rekao je Rick iz SAD-a.
"Ovdje sam došao na pet dana. Imamo kuću u Grebaštici pokraj Šibenika i sad smo u potrazi za idejama jer imamo mali brod i želimo ga unaprijediti. Došli smo po neke dobre ideje", kazao je John iz Belgije.
Sajam plovila u Segetu DonjemFoto:
DNEVNIK.hr
Zašto su Amerikanci postali najvjerniji gosti naših chartera, kakva plovila traže i kako globalni sukobi utječu na cijenu hrvatskih brodova, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.