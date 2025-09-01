Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkriva koje dijelove će zaobići

Nakon kratkotrajne stabilizacije, vrijeme se ponovno kvari. U velikom dijelu Europe sljedeća će dva dana biti nestabilno – dominirat će ciklone i fronte. A jedna fronta ćeu utoraka i nas okrznuti. No glavninom će se ipak premještati malo sjevernije od Hrvatske.

Utorak ujutro će u većini zemlje biti sunčano. Više oblaka samo na zapadu - u Istri, Primorju, i na Kvarneru. I tamo će lokalno već biti pljuskova, a moguće je i nevrijeme, uz jaku grmljavinu i obilnu količinu kiše, osobito nakon 8 sati. Na moru će jačati jugo, na umjereno do jako. A na kopnu će vjetar biti uglavnom slab, južnih smjerova.

Zato će i opet malo zatopliti, najniža će temperatura na kopnu biti od 13 do 16, a na obali oko 20 stupnjeva.

Poslijepodne će se naoblačiti i u središnjoj Hrvatskoj. Pri tome će biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito u južnijim dijelovima regije. A kiša je moguća i u večernjim satima kad će vjetar s jugozapadnog okrenuti na sjeverne smjerove pa će malo i zahladnjeti. Inače, će danju biti vrlo toplo, oko 28.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i drugi će dio dana biti većinom sunčan, postupno uz malo više oblaka. No tek su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, vjerojatnije u zapadnijim predjelima. Bit će vruće, temperatura će rasti do 28, 29, a na istoku i 30 stupnjeva, uz slab, povremeno i umjeren jugoistočni vjetar.

Istra i Primorje sutra će biti najnestabilniji dio Hrvatske. Moguća su sunčana razdoblja, no često će biti i pljuskova s grmljavinom. Lokalno jače izraženih i pri tome može pasti obilnija kiša u kratko vrijeme. Što se tiče vjetra, puhat će umjereno do jako jugo i oštro, no uz pljuskove prolazno može biti i lebića i jake tramontane. Temperatura će uglavnom biti oko 25.

U Lici i Gorskom kotaru sredinom dana će se naoblačiti, i pri tome raste mogućnost za kišu i pljuskove. No ostat će relativno toplo, uz jugozapadni vjetar i temperaturu od 23 do 25.

U Dalmaciji će se nakon jutarnjeg sunca, poslijepodne naoblačiti sa sjeverozapada. Ipak, i dalje će biti barem djelomice sunčano, no lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije na sjevernom i srednjem dijelu. Puhat će jugo, umjereno do jako, slabjet će tek navečer. A najviša će temperatura biti oko 27.

More je i dalje ugodno za kupanje. Temperatura mu je od 23 do 25. I tako će ostati većinu ovog tjedna.

Prognoza za iduća tri dana

Srijeda će na kopnu biti promjenjiva. Povremeno i lokalno uz malo kiše ili poneki pljusak. Temperatura će se sniziti za nekoliko stupnjeva, no i dalje ostaje toplo, oko 25. Zatim, već u četvrtak stabilizacija, imat ćemo pretežno sunčano vrijeme, kao i u petak kad je rijetko moguć poneki pljusak. I osjetno će zatopliti, ponovno će biti blizu 30 stupnjeva.

Slično i na Jadranu. U srijedu promjenjivo, s tramontanom i povremenim, lokalnim pljuskovima, osobito ujutro. U Dalmaciji je pri tome moguće i kraće nevrijeme. No, ubrzo će se smirivati i razvedravati, pa će već poslijepodne biti sunčanije, a osobito u četvrtak i petak kad će i zatopliti, uz maestral. Temperatura uglavnom od 27 do 30.

Znači, uskoro nam se vrijeme počinje kvariti. Sutra će to od jutra krenuti na sjevernom Jadranu, zatim sredinom dana u Gorskom kotaru i Lici, dok ćemo drugdje imati više sunca, a pljuskovi su u tim ostalim krajevima mogući tek kasno popodne i navečer. U srijedu i dalje promjenjivo, s povremenom kišom, no već nam se u četvrtak vraćaju sunce i toplina, s ljetnim vrijednostima temperature.