Stigao je kraj klimatološkog ljeta: Evo kakve će temperature biti idućeg tjedna

Kraj ljeta neki najavljuju još od onih kišnih epizoda u srpnju. Međutim, nedjelja doista jest posljednji dan ljeta, ali onog klimatološkog. Kolovoz se inače smatra posljednjim ljetnim mjesecom.

Kalendarski, ljeto još nije gotovo, ostalo nam je još 20-ak dana, a i što se vremena tiče, onog ljetnog još će biti. Inače, bablje ili Miholjsko ljeto može početi tek onda kad ovo kalendarsko završi. Znači krajem rujna i u listopadu.

U nedjelju je bilo mirnije i u većini krajeva toplije vrijeme, ali ne posvuda. Kiše je bilo u istočnim predjelima pa je tako u tri sata poslijepodne u Osijeku uz kišu bilo 18, dok je u sunčanijem Zagrebu mjereno ugodnih 26 stupnjeva.

Atmosferski poremećaj koji nam je donio ovu promjenu na kraju kolovoza odmiče dalje, dok se na zapadu Europe već vidi novi koji će preko naših krajeva prijeći s utorka na srijedu. Bez obzira na promjenjivije vrijeme sredinom tjedna, veći dio razdoblja ispred nas ipak će biti dovoljno sunca i topline.

Očekuje nas u većini zemlje pretežno sunčano prvo jutro u novom tjednu. Mjestimice je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla: lokalno po kotlinama Like i Gorskog kotara, u središnjim predjelima i u Posavini. Malo više oblaka uz umjereno jugo bit će na sjevernom Jadranu. Jutarnja temperatura u kopnenom području od 10 do 15, a na moru uglavnom od 16 do 20 stupnjeva.

Pretežno sunčano u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Tijekom dana pojačat će jugozapadnjak uz koji će temperatura porasti i do 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će u ponedjeljak prevladavati sunčano te će biti ugodno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu većinom oko 27 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Prema večeri je lokalno, na ovom području, uglavnom oko Rijeke i u Gorskom kotaru moguće i malo kiše. Puhat će umjeren, u Gorskom kotaru i jak jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu prvo umjereno, a potom i jako jugo.

Upravo jugo će ovdje najaviti promjenjivije vrijeme već u utorak. Dnevna temperatura, u gorju od 23 do 25, a na sjevernom Jadranu od 25 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji će u ponedjeljak biti sunčano. Vjetar tijekom dana većinom slab, jugozapadni, dok će temperatura biti od 26 do 29 stupnjeva. More je i dalje uglavnom od 23 do 25, ugodno za kupanje, a UV indeks će u ponedjeljak u najvećem dijelu zemlje biti visok.

I u utorak će u većini kopnenih krajeva biti dosta sunčana vremena. Nad nebom će se navući oni visoki prozirni oblaci, a u gorskoj Hrvatskoj uglavnom od sredine dana i oni kišni pa će prema večeri ponegdje u gorju i kišiti.

U srijedu posvuda promjenjivije uz mjestimične pljuskove, ali i sunčana razdoblja. Sunčano će potom u četvrtak i prevladavati. U utorak uz južinu na kopnu pomalo vruće i sparno, dok će u srijedu uz sjeverac biti ugodnije i manje toplo.

Na sjevernom Jadranu u utorak pljuskovi i grmljavina dok će u Dalmaciji veći dio dana biti barem djelomice sunčano. U srijedu će pljuskova i to u prvom dijelu dana biti ponajprije u Dalmaciji.

A u četvrtak nas onda duž cijelog Jadrana očekuje pretežno sunčano. Puhat će prvo umjereno i jako jugo, a od sredine tjedna sjeverozapadnjak. Zadržat će se vrlo toplo.

I u drugoj polovici tjedna bit će još sunčana vremena, ali i manjih nestabilnosti, i to uglavnom u petak na sjeverozapadu zemlje.