Nasilje u školama uzelo je maha. Posljednji slučaj iz Sesveta u kojem je jedan učenik gušio drugog šokirao je i građane i struku. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s majkom napadnutog dječaka. Priča je dobila novi nastavak.

U srijedu je u jednoj osnovnoj školi nastao kaos. Jedan dječak je nasrnuo na drugog. Majka napadnutog dječaka za Dnevnik Nove TV je rekla kako se sve dogodilo u razredu.

"Znači, prvo se dogodilo to da je mog sina udario dva puta šakom u glavu. Tu je došlo do naguravanja, moj sin se htio osloboditi, maknuti od njega. On ga je oborio na pod, sjeo na njega i počeo ga daviti objema rukama", kazala je majka dječaka.

Učenici koji su bili u razredu pozvali su učiteljicu. Smiriti situaciju došli su i drugi djelatnici. Nakon toga je pozvana majka napadnutog dječaka.

"Cijela je situacija djelovala dosta kaotično i meni kao odrasloj osobi, a mogu mislit kako je njima bilo kao djeci", rekla je majka dječaka.

Vijest se brzo pročula. "Meni je to prestrašno. Ne mogu vjerovat da se to događa u našoj školi", kazala je Katarina iz Sesveta.

"Tko je tu odgovoran? Mislim da je ravnatelj prvenstveno. To je sigurno došlo do ravnatelja i to se trebalo odmah riješiti", kazala je Sanja.

Od srijede cijeli razred nije išao na nastavu. "Mislim da su sve institucije ovdje zakazale. Ne radi se samo o našoj školi, nego i o Ministarstvu, možda čak i policiji. Sve institucije, definitivno", kazala je predstavnica roditelja Anđelka Belinić.

Napadač je učenik s poteškoćama koji radi uz pomoćnika u nastavi.

Sa slučajem je upoznata policija, gradski ured za obrazovanje i centar za socijalnu skrb. Ravnateljica kaže da je škola poduzela sve mjere, i ranije i sad.

"U suradnji s nadležnim institucijama te uz suglasnost dotičnih roditelja donijeta je mjera kojom će učenik do donošenja rješenja o

primjerenom školovanju ostati kod kuće, a zatim će nastaviti školovanje prema rješenju. Stoga je svako ponavljanje ovog slučaja isključeno", poručila je ravnateljica škole.

Problem traje već duže vrijeme

Problem s istim dječakom traje već duže vrijeme, kažu za Dnevnik Nove TV roditelji. Na pitanje o tome hoće li se možda slati inspekcija da se preispita odgovornost ravnateljice odgovorio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

"A zašto bi se slala inspekcija da ispita njezinu odgovornost kad je ona postupila u skladu s propisima kompletno. Dakle, ne radi se o propustu ravnateljice", rekao je Fuchs.

Nešto prije emisije Dnevniku Nove TV je javljeno da će roditelji djecu ipak poslati idući tjedan na nastavu.

"Hoću s obzirom da je donesena privremena mjera da je dijete isključeno iz škole. Tako da poslat ću ga. Ali, ja ću ga dovoditi u školu i po njega ići jer se bojim za njegovu sigurnost", istaknula je majka napadnutog dječaka.

Ovaj je specifičan, ali slučajevi nasilja u školama su se zaredali. I pojedina istraživanja kažu da se u odnosu na razdoblje prije covida, bilježi značajan porast anksioznosti i depresije, vršnjačkog nasilja u virtualnom svijetu te provala bijesa kod djece.

