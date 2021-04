U Zadru su četvorica mladića bokserom pretukli i teško ozlijedili maloljetnika. U nastavku premlaćivanja spriječio ih je slučajni prolaznik, a motiv napada i dalje nije poznat. Očevid je u tijeku.

Četvorica mladića bokserom su pretukli petoga u centru Zadra nedaleko od dječjeg vrtića. Policiju je oko 20.15 pozvao jedan od prolaznika koji je svjedočio napadu na maloljetnika starog između 14 i 16 godina. Kad je stigao na mjesto događaja mladić je nepomično ležao na lijevom boku, a iznad njega su bili policajci i nekoliko prolaznika.

Čim je došao medicinski tim stavili su mu ovratnik i potom ga prebacili i unijeli u kola Hitne pomoći. Svjedok je rekao kako nije mogao vjerovati da se to događa. Zaustavio je automobil nasred ceste i počeo vikati na njih, prenosi portal zadarski.hr.

"Kad su me ugledali, razbježali su se, a jedan mladić je ostao nepomično ležati na tlu. Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Gledam i ne vjerujem da je to moguće u našem gradu. Takvo nasilje, takva okrutnost, a oni su djeca. Zašto se to događa", zapitao se svjedok napada.

Tvrdi da je jedan od napadača mladića bokserom udarao u glavu s nekoliko snažnih udaraca. Napadači su, dodaje, bili stariji i fizički nadmoćniji, dok je žrtva krhke građe, oko 40 kilograma, u dobi od 14 ili 15 godina.

"Ležao je nepomično, ali je bio pri svijesti. Nisam mu dao da se onesvijesti. Lice mu je bilo izranjavano od udaraca. Rekao je da su mu ti isti momci već prije prijetili. Također je rekao imena nekih od njih, odnosno znao je svoje napadače. Zašto su mu prijetili, zašto su ga tako krvnički pretukli, ne znam, ali dječak se nije mogao pomaknuti. Ležao je nepomično, kao da mu je bila ozlijeđena kralježnica", prepričao je.

Još je jednom istaknuo nevjericu da se tako nešto može dogoditi u njegovu gradu. Kako prenosi portal, iz PU Zadarske potvrdili su da su izašli na teren i da je istraga u tijeku, no nisu im poznate ozljede dječaka. Na mjestu događaja okupilo se desetak osoba, među njima je najviše bilo policajaca i slučajnih prolaznika.

"On je dijete. Dijete koje nema 40 kila. Pretukli su ga krvnički, brutalno. Da nisam slučajno prošao, što bi s njim bilo? Ubili bi ga s tim bokserom. Kad četvorica nekoga tako zaskoče, a rukama imaju bokser, to ne može biti nesreća. To nije spontano, to je osmišljeno i pripremano, to je za mene pokušaj ubojstva", zaključio je svjedok.