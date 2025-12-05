Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Odgovor stručnjaka

Roditelji na nogama zbog maloljetnih nasilnika, no jedno su svi zaboravili: "Kao stalna iritacija gnojne rane"

Piše D. J. B., 05. prosinca 2025. @ 11:51 komentari
Vršnjačko nasilje, ilustracija
Vršnjačko nasilje, ilustracija Foto: Getty Images
Nasilje nikada ne smijemo opravdavati, ali važno je da razumijemo zašto se ono događa, u suprotnom nećemo moći pomoći pa ni spriječiti nasilje u budućnosti, upozorava klinička psihologica Sena Puhovski.
Najčitanije
  1. Pucnjava u naselju Sitnice 3
    Na sjeveru Hrvatske

    Pucao u nevjenčanu suprugu i njezinu sestru: Jedna žena preminula, ubojica u bijegu
  2. Očevid nakon dvostrukog ubojstva u Međimurju - 3 10
    "Sestri se bore za život"

    FOTO Za ubojicom traga i slovenska policija, pronašli su vozilo: "Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Tuga prevelika..."
  3. Provjereno: obnova puna nedostataka - 3 12:07 10
    Upitna kvaliteta

    Nove kuće se raspadaju: Banovina je obnovljena, ali - kako? Provjereno istražilo stanje na terenu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Vučić: Srbija se digla kao feniks iz pepela
NOVE OPTUŽBE
Vučić: "Hrvati su mislili da postaju dominantna sila, ali Srbija se digla kao feniks iz pepela"
Božinović potvrdio: Žrtva je više puta prijavljivala nasilnika, boravila je i u sigurnoj kući
Femicid u Međimurju
Božinović o stravičnom ubojstvu: Žena je više puta prijavljivala nasilnika, boravila je i u sigurnoj kući
Rusija i SAD dobro napreduju u mirovnim pregovorima - Kremlj
Rat u Europi
Kremlj se oglasio o mirovnim pregovorima: "Čekamo reakciju naših američkih kolega"
Objavljena fotografija ubojice iz Međimurja
Potraga
Objavljena fotografija ubojice: Traže ga u dvije države, policija upozorila građane
Detalji ubojstva u Međimurju: Preminula žena bila je majka troje djece i trudna
"Sestri se bore za život"
FOTO Za ubojicom traga i slovenska policija, pronašli su vozilo: "Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Tuga prevelika..."
Helez nakon uvreda i kritika: Neću šutjeti, činjenice su na mojoj strani
SKANDALOZNE UVREDE
Ministar BiH ne povlači svoje izjave o ustaškoj kopiladi: "Ne postoji sila koja će me natjerati da zašutim"
U pucnjavi teško ozlijeđene dvije žene: Jedna je preminula, počinitelj u bijegu
Na sjeveru Hrvatske
Pucao u nevjenčanu suprugu i njezinu sestru: Jedna žena preminula, ubojica u bijegu
Detalji ubojstva u Međimurju: Preminula žena bila je majka troje djece i trudna
"Sestri se bore za život"
FOTO Za ubojicom traga i slovenska policija, pronašli su vozilo: "Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Tuga prevelika..."
U Gorski kotar stižu turisti iz cijelog svijeta: "To je zlato turizma"
Bijeg u prirodu
Sve popularnija turistička destinacija u Hrvatskoj: "Puni smo i za doček 2027. godine"
PROVJERENO Kako je obnovljena Banovina nakon potresa
Upitna kvaliteta
Nove kuće se raspadaju: Banovina je obnovljena, ali - kako? Provjereno istražilo stanje na terenu
Drama u Italiji: Srušio se helikopter, u njemu su četiri osobe
AKCIJA SPAŠAVANJA
Užas u susjedstvu: Helikopter se zabio u stijenu i srušio, poginula jedna osoba
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
nova obveza
Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U pucnjavi teško ozlijeđene dvije žene: Jedna je preminula, počinitelj u bijegu
Na sjeveru Hrvatske
Pucao u nevjenčanu suprugu i njezinu sestru: Jedna žena preminula, ubojica u bijegu
Detalji ubojstva u Međimurju: Preminula žena bila je majka troje djece i trudna
"Sestri se bore za život"
FOTO Za ubojicom traga i slovenska policija, pronašli su vozilo: "Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Tuga prevelika..."
PROVJERENO Kako je obnovljena Banovina nakon potresa
Upitna kvaliteta
Nove kuće se raspadaju: Banovina je obnovljena, ali - kako? Provjereno istražilo stanje na terenu
show
Šime Elez se ošišao
kako vam se čini?
Pogledajte kako je markantni Šime izgledao ranije, fotke će iznenaditi mnoge!
Treba li se Hrvatska povući s Eurosonga poslije ostanka Izraela?
četiri zemlje se povukle
Treba li Hrvatska otići s Eurosonga zbog ostanka Izraela? Odgovorite nam u anketi!
Ana Rucner komentirala vezu s partnerom Markom Duvnjakom
''stvari se katkad...''
Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''
zdravlje
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
zabava
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Imao je što vidjeti
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Samo oni s mirnom glavom i brzim mozgom briljiraju u ovom kvizu
Pokažite što znate!
Samo oni s mirnom glavom i brzim mozgom briljiraju u ovom kvizu
tech
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
Evo i zašto
Koristite ovaj model iPhonea? Vrijeme je da kupite novi
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
Postoji li opasnost i za čovjeka?
Nova smrtonosna bakterija koju prenose krpelji širi se među psima i zabrinjava znanstvenike
sport
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Slažete se?
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Fotografija Bojana Zobenice: Pomoćni sudac derbija navijao na utakmici Dinama
Ovo nije dobro
Procurila fotografija Bojana Zobenice: U subotu bi trebao suditi derbi na Maksimiru
Mario Kovačević neće imati press konferenciju uoči susreta s Hajdukom na Maksimiru
Nova praksa
Dinamo povukao (ne)očekivani potez uoči Vječnog derbija na Maksimiru
tv
U dobru i zlu: Večeras u seriji "U dobru i zlu": presuda koja će promijeniti sve
U DOBRU I ZLU
Večeras u seriji "U dobru i zlu": presuda koja će promijeniti sve
U dobru i zlu: Tužna je, ali i dalje dijeli uvrede i naredbe
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Tužna je, ali i dalje dijeli uvrede i naredbe
Kumovi: Na jedan će način saznati jesu li jedno za drugo
KUMOVI
Na jedan će način saznati jesu li jedno za drugo
putovanja
Kviz općeg znanja: O konjima, ljudima... i svemu ostalom
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Pitanja iz opće kulture koja će vam razgibati pamćenje
Kakva zemlja! Nedjeljom ne radi aerodrom, pista prelazi preko prometne ceste, a ljudi su najdeblji na svijetu
Sto ljudi...
Kakva zemlja! Nedjeljom ne radi aerodrom, pista prelazi preko prometne ceste, a ljudi su najdeblji na svijetu
Božićna verzija shortbread millionaire kolača recept
Tri sloja savršenstva
Ove božićne kocke stvorene su za milijunaše, jako su fine i nije ih teško napraviti
novac
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
što dalje?
Ljupka Gojić Mikić prodaje polovicu svoje tvrtke poznatoj pivovari: "Veselimo se pojačati kapacitet“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
lifestyle
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Kakva haljina, kakva tijara! Catherine Middleton je definitivno kraljica, kraljica stila
Recepti za božićne kolače
Nema čega nema
Za vas smo složile bogat popis recepata za božićne kolače, sitne i kremaste
Danijela Martinović na koncertu Božić s Danijelom 2025.
Glamurozna i elegantna
Haljina Danijele Martinović baš je kraljevska, perfektno joj stoji, a savršen je izbor za druženja u prosincu
sve
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Slažete se?
Ovo je najbolja skupina za Hrvatsku u ždrijebu Svjetskog nogometnog prvenstva
Catherine Middleton nosi haljinu Jenny Packham i tijaru kraljice Viktorije
Svečano izdanje
Kakva haljina, kakva tijara! Catherine Middleton je definitivno kraljica, kraljica stila
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene