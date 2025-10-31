Policija istražila vršnjačko nasilje u školi: Kazneno su prijavljena dvojica maloljetnika

Dvojica maloljetnika sa zagrebačkog područja osumnjičena su za nasilničko ponašanje nad vršnjakom u jednoj školi u Sesvetama.



"Naime, u vezi sumnje o nasilju među djecom i mladima u odgojno obrazovnoj ustanovi na području Sesveta koje se dogodilo 27. listopada 2025. u popodnevnim satima, a za koje su policijski službenici saznali 28. listopada, odmah po saznanju žurno su poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti te proveli kriminalističko istraživanje", priopćila je zagrebačka policija.

U srijedu je, dodala je policija, obavila razgovor s dvojicom maloljetnika uz prisutnost roditelja te utvrdila da su

"ostvarili obilježja kaznenog djela nasilničkog ponašanja tako što su doveli vršnjaka u ponižavajući položaj te ga tjelesno napali".



Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.



Osumnjičeni maloljetnici su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetniku za mladež u Zagrebu te će o svemu biti obavješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta, vezano uz nadzor obitelji i nadzor u školi, priopćila je policija.

Osim toga, savjetuju roditeljima da se s punim povjerenjem obrate policiji ako sumnjaju u bilo kakav oblik protupravnog ponašanja na štetu djece kako bi policajci žurno poduzeli mjere i radnje iz svog područja rada.



"Oni su ga zaskočili, sa šakama su ga lupali po glavi. S glavom su ga lupali u lavabo i u zid. Bilo je učenika možda i 20 ispred WC-a, koji su se samo smijali i pljeskali na to nasilje zato što je on po njima dobio batine i po njima je to bilo ok", ispričala je dječakova majka za Dnevnik Nove TV.