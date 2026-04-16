Pali u biznisu s ilegalnim otpadom: Zakopavali sve u srcu prirode, pronađen i azbest!

Dvojica muškaraca, 40-godišnjak i 58-godišnjak, predani su pritvorskom nadzorniku u Splitu zbog sumnje da su od 2021. do 2024. na području Ostrvice i Kostanja kod Omiša nezakonito odlagali otpad i pustošili šume, izvijestila je u četvrtak splitsko-dalmatinska policija.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je da je u suradnji sa Službom općeg kriminaliteta i Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom osumnjičenih, protiv kojih su podnesene kaznene prijave za ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma.

Tijekom istraživanja provedene su pretrage domova i drugih prostora osumnjičenika te očevidi na terenu, u nazočnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika i u koordinaciji s Državnim inspektoratom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i predstavnicima lokalnih komunalnih tvrtki.

Kako su zakopavali otpad

Policija je utvrdila da su osumnjičenici, bez potrebnih dozvola, građevinski otpad, zemlju, kamenje te miješani i glomazni otpad odlagali u tlo na više lokacija, potom ga prekrivali zemljom kako bi prikrili tragove, čime su postupali protivno propisima i ugrozili zdravlje ljudi te biljni i životinjski svijet.

Prema policijskim navodima, 40-godišnjak je takve radnje provodio od 2021. godine na području Ostrvice na površini od oko 16.000 četvornih metara, dok je 58-godišnjak tijekom 2023. i 2024. godine djelovao na području Kostanja i Ostrvice na ukupnoj površini većoj od 30.500 četvornih metara. Na zemljištu koje je koristio 58-godišnjak pronađen je i azbestni otpad, koji se smatra opasnim.

Osim toga, sumnja se da su obojica osumnjičenika pustošila šume uklanjanjem vegetacije na područjima obuhvaćenima Programom gospodarenja šumama gospodarske jedinice “Cetinske šume”. Time su, kako navodi policija, narušili gospodarenje šumama i onemogućili njihovo daljnje korištenje u skladu s planovima gospodarenja šumama.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, obojica su uz kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku.