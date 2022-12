Nakon više od deset godina raspetljava se priča oko Bjelolasice. I to, izgleda, u pozitivnom smjeru. Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za Dnevnik Nove TV potvrđeno je kako su Slovaci, koji su kompleks na Bjelolasici kupili lani, zatražili dozvolu za izgradnju žičare. Više u prilogu Sanje Jurišić.

Žičara miruje, kao i život cijelog kompleksa na Bjelolasici. Kao da je vrijeme stalo. Mještani? Deset godina pričaju istu priču, pa rijetki i staju pred kameru.

"Meni je Bjelolasica tu sjela i noge prekrižila, od 1978. godine. Otkad je počela s njom zaje*ancija. Ja sam tu rođena. Pred nosom mi je, stalno mi je pred nosom", kazala je Ljiljana s Bjelolasice.

Dok je, kaže, u ta zlatna vremena ovdje radila kao sobarica, zajedno s njom kruh je zarađivalo 150 ljudi. Sad, godinu za godinom, gleda kako naselje propada. Zatvoreno je 2011. godine, nakon požara na objektu i od tada čeka obnovu.

"Zadnje je prodan Jasenak 2 što je svima najinteresantnije. Cjelina koja obuhvaća skijališta, sve sportske terene. Slovačkoj firmi koja je za to ponudila iznos od 6.100.000 kuna", rekao je stečajni upravitelj Tomislav Đuričin.

Iako je početna cijena bila 48 milijuna kuna. Ali svaka nova javna dražba, cijenu je rušila. Slovaci o Bjelolasici šute, barem medijima. Za Dnevnik Nove TV iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odgovaraju:

"Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je od strane Ministarstva poljoprivrede, zaprimilo zahtjev društva BJELOLASICA MOUNTAIN RESORTS d.o.o. za osnivanje prava služnosti na jednoj čestici (k.č.br. 2758/2. k.o. Jasenak) u obuhvatu trase žičare sa svrhom obavljanja sportsko-rekreacijskog turizma za potrebe izgradnje žičare. Postupak rješavanja predmetnog zahtjeva je u tijeku."

Izgleda da se stvari nakon više od desetljeća pomiču s mrtve točke. Oživljavanje Bjelolasice za taj bi kraj bio veliki vjetar u leđa. U najboljim vremenima, ondje se po sezoni brojalo više od 50.000 noćenja.

Samo, ono čime je nekad gospodarila država, sad je u rukama stranih investitora kojima prodajom nije uvjetovano ništa pa se samo nadati možemo kako će Slovaci Bjelolasici vratiti sjaj kakav zaslužuje.

Gradonačelnik Ogulina: "Hrvatska birokracija je spora"

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić javila se uživo iz Ogulina.

"Javili bismo se mi i s Bjelolasice, ali ne biste ništa vidjeli s obzirom da je gore struja isključena oko kompleksa i u samom kompleksu. Mnogo se izgubilo u ovih deset godina, svima je jasno. No, nema nazad", izvijestila je Jurišić.

O situaciji s Bjelolasicom razgovarala je s gradonačelnikom Ogulina, Daliborom Domitrovićem. On je potvrdio kako je sa investitorom gotovo svakodnevno u kontaktu.

"Nadamo se da priča ide u dobrom smjeru, reći ću ide u dobrom smjeru. Investitor je u izradi dokumentacije, u ishodovanju potrebnih dozvola za realizaciju investicije i nadamo se dobrom ishodu", rekao je Domitrović.

Rekao je kako mu nadu, prije svega, ulijeva način na koji je investitor ušao u investiciju. "Slijedom kojim se projektni ciklusi rade. Od prostorno-planske dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja i na kraju ishođenja građevinske dozvole, a naposlijetku i gradnje", dodao je.

Kao jedinica lokalne samouprave, kaže Domitrović, mogu pomoći u tom procesu. "Kroz institucije, da kažem, možemo progurati neke stvari, zamoliti da se brže rade. Imali smo i jednu zamjenu zemljišta gdje smo izašli u susret investitoru. To su neke instance gdje možemo i tu puno radimo", rekao je Domitrović u Dnevniku Nove TV.

Za status quo sve ove godine, tvrdi Domitrović, krivi su natječaji i načini na koji su se vodili sve ove godine.

"Došli smo do investitora, investitor je otkupio zemljište. Nadamo se da će investirati. Sada smo došli do te faze gdje je hrvatska birokracija vrlo spora kod ishodovanja tih dozvola. Nadamo se da će se i to brzo riješiti", dodao je.

"S obzirom da je Bjelolasica bila jedna nacionalna institucija, ona to više nije već je u rukama privatnog kapitala...Zbog važnosti, ne samo za Ogulin već i za Republiku Hrvatsku, svatko bi se tu trebao umiješati i pomoći koliko može", rekao je Domitrović.

Gradonačelnik Ogulina također je podsjetio kako je u vrijeme Bjelolasice Ogulin imao "preko 50.000 noćenja".

"Kada je Bjelolasica stala sa radom, taj broj je pao na 13.000. To je jako velika razlika. Vidimo koliko je tu Bjelolasica donosila. Svakako 200 zaposlenih u to vrijeme...ne vjerujem da će to više biti u tom obimu, ali svakako da bi jedan određeni broj ljudi radio gore i svakako bi puno značilo za naš kraj", zaključio je.

