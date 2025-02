Zbraja se šteta nakon potresa u Dalmaciji: Evo što je nastradalo

Potres snage 4.8 Richtera koji je u utorak navečer pogodio zadarsko područje prouzročio je tek manju štetu na nekoliko objekata, uključujući povijesni zvonik Kneževog dvora u Pagu.

Na zahtjev Stožera Civilne zaštite Grada Paga, a zbog opasnosti od rušenja, zvono će se u srijedu skinuti, za što će biti angažirana HGSS Stanica Zadar, izvijestilo je u srijedu Ravnateljstvo civilne zaštite.

U srijedu bi se, po pisanju medija trebalo ukloniti zvono, a pritom će se procijeniti i stanje konstrukcije pri čemu će završnu riječ dati struka.

Manje štete utvrđene su i na zidu crkve sv. Kuzme i Damjana u Slivnici Gornjoj, na području Općine Posedarje, prijavljeno je napuknuće zida u prizemlju stambenog objekta u staroj jezgri Zadra, manja oštećenja zabilježena su i u Župnoj crkvi Male Gospe u Selinama.

"Lokalni stožeri su na terenu, pregledavaju i evidentiraju eventualna oštećenja, a ono što je najbitnije nemamo ljudskih žrtava", rekao je za Hinu načelnik županijskog Stožera Civilne zaštite Šime Vicković.

Nikakva šteta nije utvrđena ni u najvećoj blizini epicentra, u Nacionalnom parku Paklenica. Prema riječima ravnateljice Natalije Andačić, cijelo su prijepodne na terenu i nisu otkrili nikakva oštećenja.

"U kanjonu nema odrona, a nisu oštećeni planinarski dom ni u posjetiteljski centar. Potres je bio jak, ali je kratko trajao i možda zato nema štete, kazala je Andačić.

Magnituda potresa, s epicentrom 15 kilometara sjeveroistočno od Starigrada Paklenice, iznosila je 4.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VI stupnjeva EMS ljestvice. Nakon prvog potresa, uslijedila su još tri naknadna, ali manjih magnituda, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.

Seizmolog Krešimir Kuk rekao je za HRT da tlo i dalje podrhtava što je po njegovim riječima očekivano te može potrajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

"Bilo ih je do danas ujutro 20-ak. Bili su slabi. Najjači je bio 2,7/2.8 prema Richteru. Vjerujem da se i trenutno bilježi seizmička aktivnost koja je slabija, dodao je Kuk.

"Ovaj potres je bio jak, osjetio se dosta široko. Na svu sreću dogodio se u Velebitu, a to je teren, pod navodnim znakovima, dobar za potrese - ne dolazi do amplifikacije. Nema pojačavanja one osnovne potresne trešnje", objasnio je Kuk u izjavi medijima.

