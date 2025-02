Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je u petak na poslovnom skupu da je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Kanade stvarna, potvrdila su za CNN dvojica kanadskih poslovnih čelnika koji su bili na sastanku. Razlog za to je kanadsko rudno bogatstvo, rekao je kanadski premijer

Trudeauovi komentari snimljeni su na skupu poslovnih lidera u Torontu kada je rekao da vjeruje da Trumpova administracija zna kojim ključnim mineralima Kanada raspolaže. Smatra da bi to možda mogao biti razlog zašto stalno govori da će Kanadu učiniti 51. saveznom državom.

Naime Kanada raspolaže velikim rudnim bogatstvom: litij i kobalt nikal su među 31 mineralom koji se smatraju ključnima za proizvodnju baterija za električne automobile, solarnih ploča i poluvodiča.

"Vrlo su svjesni naših resursa, onog što imamo, i jako žele imati koristi od toga", rekao je. Trudeau je to govorio na zatvorenom dijelu skupa, ali najmanje dvije novinske kuće, The Toronto Star i CBC, uspjele su to čuti i snimiti, piše CNN.

U intervjuu za CNN prije Trumpove inauguracije, Trudeau je rekao da su Trumpovi komentari o pretvaranju Kanade u 51. državu Sjedinjenih Država samo odvraćanje pažnje od posljedica Trumpovih prijetnji carinama.

Dodao je da se neće dogoditi da Kanada postane još jedna američka država.

"Kanađani su nevjerojatno ponosni što su Kanađani. Jedan od načina na koji se najlakše definiramo je, pa, mi nismo Amerikanci", rekao je početkom siječnja. Trump već tjednima govori o aneksiji Kanade.

