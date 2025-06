Osniva se ured za ideologiju? O svemu se oglasio Plenković

Premijer Andrej Plenković demantirao je u ponedjeljak medijske natpise o osnivanju ureda za ideologiju koji bi vodio predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, rekavši kako Penavu zanimaju teme identifikacije žrtava nakon Drugog svjetskog rata te da se razgovara o Povjerenstvu.

"Prvo da oštro demantiram - nema nikakvog osnivanja Ureda za ideologiju, ne znam kako takva politika pokvarenog telefona završi na kraju s nizom članaka koji su potpuno neutemeljeni", naglasio je premijer komentirajući navode prema kojima Penava ne bi ušao u Vladu kao ministar nego bi se kroz poseban ured za ideologiju bavio ideološkim pitanjima.

Predsjednik Vlade pojasnio je kako su Domovinski pokret i njihov čelnik, ujedno i potpredsjednik Sabora, zainteresirani za određene teme, primjerice, "za identifikaciju i premještaj žrtava koje su stradale nakon Drugog svjetskog rata kod Bleiburga, Križnim putevima, primjerice u Sloveniji", i davanje digniteta ubijenima.

Ali to ne znači nikakav Ured za ideologiju niti je to predviđeno pod trenutnim ustrojem Vlade, opetovao je.

"Ali da može participirati na jedan vidljiv način u jednom posebnom povjerenstvu koje bi se intenzivnije bavilo s temom koju inače radi Ministarstvo hrvatskih branitelja i to s velikim uspjehom, vidjeli ste koliko je potpredsjednik Vlade Tomo Medved učinio na pronalasku nestalih iz Domovinskog rata. To su važne teme, tako da je to otprilike okvir onoga o čemu govorimo", naveo je.

Dodavši kako ne zna ima li ijedna država Ured za ideologiju, Plenković je kazao kako mu je "malo smiješno čitati ove sve komentare".

Upitan kada će predložiti zamjenu za bivšeg ministra regionalnog razvoja i EU fondova Šimu Erlića, premijer je kratko odgovorio "u roku", a "kad bude vrijeme" će, kazao je, reći i ide li i on na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja.

Premijer Plenković na pitanja novinara odgovarao je nakon sastanka sa županom Dubrovačko-neretvanske županije Blažom Pezom, gradonačelnikom Grada Korčule Franom Jeričevićem te načelnicima općina otoka Korčule na kojem su razgovarali o planovima razvoja otoka Korčule, Vela Luke, Blata, Lumbarde i Smokvice.

"Projekti koji su na stolu su projekti boljeg prometnog povezivanja, gdje su napravljeni sjajni iskoraci u pogledu obalne, lučke infrastrukture, velike investicije u suradnji s Ministarstvom prometa, jednako kao i cestovne infrastrukture", rekao je Plenković s Korčule dodavši kako sada slijede projekti važni za obrazovanje, kulturu, ali i vodnokomunalnu infrastrukturu.

"Naravno, i rješavanje pitanje POS-ovih stanova ovdje u Gradu Korčuli. Vlada i svi resori su do sada pokazali da vodimo snažnu politiku ravnomjernog regionalnog razvoja s posebnim naglaskom na otoke", rekao je te najavio kako će na jesen Saboru uputiti novi Zakon o otocima.