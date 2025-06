U Hrvatskoj je u prvom tromjesečju ove godine ostvareno 865,5 milijuna eura prihoda od stranih turista, što je za 54 milijuna eura ili 6,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, izvijestilo je Ministarstvo turizma i sporta (MINTS), pozivajući se na podatke Hrvatske narodne banke (HNB).

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je da hrvatski turizam najznačajniji financijski rast ostvaruje u predsezoni.

"Potvrđuje to i podatak da od 2019. do danas bilježimo rast prihoda od stranih turista u prvom tromjesečju od gotovo 80 posto. To ukazuje na snažan potencijal predsezonskog razdoblja i otpornost hrvatskog turizma u promjenjivim globalnim uvjetima", komentirao je Glavina.

Izrazio je i zadovoljstvo realiziranim turističkim prometom u dosadašnjem dijelu ove godine, u kojem, dodao je, "ostvarujemo četiri posto bolje rezultate nego u istom razdoblju prošle godine".

O tim rezultatima tj. fizičkog turističkog prometa za prvih šest mjeseci više riječi će biti na konferenciji za medije ovog tjedna, 2. srpnja.