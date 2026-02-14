Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Nove naknade

Pritisak je velik, neki su već u problemima: "Sad ćemo ogroman novac plaćati za kazne"

Piše Anja Perković, DNEVNIK.hr, 14. veljače 2026. @ 23:25 komentari
Smeće - 2
Smeće - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
Najmanje problema u razvrstavanju ima Međimurska županija, a u Zagrebu se već broje iznosi za kazne.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    priuštivo stanovanje

    Jeftini stanovi u Zagrebu prodavat će se za 2100 eura/m2, u Splitu i za manje: Evo tko će ih moći kupiti i s kolikom plaćom
  2. Ivana Kekin iz Možemo
    Reakcija na tvrdnje

    Kekin odgovorila Miletiću: "Kako se osjeća moja kći kada vi tvrdite da joj je mama pedofil?"
  3. Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
    Rast obrambenog budžeta

    Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zlatna žutica desetkovala hrvatske vinograde
Rast će i cijene
Bolest ih je desetkovala, mnogi su već dignuli ruke: "Došlo mi je da zaplačem... "
Kazne zbog miješanog otpada rastu: Neki gradovi već u problemu
Nove naknade
Pritisak je velik, neki su već u problemima: "Sad ćemo ogroman novac plaćati za kazne"
Dalija Orešković zapaljena u Sućurcu
Izgorio i "Tomica"
VIDEO Na karnevalu spalili lutku Dalije Orešković: "Blago društvu koje se veseli kad žena gori"
Je li Vlada prekršila Ustav preuzimanjem dočeka?
Pravne nejasnoće
Je li Vlada prekršila Ustav preuzimanjem dočeka rukometaša? Struka podijeljena, ali u jednom ipak složni
Problematična cesta od Karlovca do Duge Rese
Problematična dionica
Samo pet kilometara, a toliko problema: "Tko svaki dan ide, odu amortizeri..."
Ekološki problem u zelenoj zoni Zagreba: "Ovdje živim 50 godina. Nikad nije bilo tako"
Problem u park šumi
Nestvarni prizori u centru grada: "Ovo je hazard za zdravlje"
Jeftine državne stanove moći će kupovati i oni plaćom većom od 3500 eura
priuštivo stanovanje
Jeftini stanovi u Zagrebu prodavat će se za 2100 eura/m2, u Splitu i za manje: Evo tko će ih moći kupiti i s kolikom plaćom
Ivana Kekin odgovorila Marinu Miletiću na prozivke oko prijedloga zabrane društvenih mreža za djecu
Reakcija na tvrdnje
Kekin odgovorila Miletiću: "Kako se osjeća moja kći kada vi tvrdite da joj je mama pedofil?"
Istraga nesreće na A3 u tijeku: Četvero stranih državljana stradalo na autocesti
Poginule dvije osobe
Novi detalji tragedije na A3, poznato stanje ozlijeđenih: "Jedino što ne znamo još..."
Raste vodostaj Crvenog jezera
Impresivno
Hoće li pasti rekord iz 2013. godine? Sve su oči uprte u jezero koje ostavlja bez daha: "Mnogi avanturisti su pokušali doći..."
Na satelitskim snimkama zabilježen šokantan detalj: Iran gradi novo nuklearno postrojenje
Prijetnja sigurnosti
Na pomolu sukob od kojeg svi strahuju? Satelitske snimke otkrile uznemirujući detalj
Zelenskog pitali boji li se da će ga Rusi otrovati
Kritizirao ruske akcije
Zelenskog pitali boji li se da će ga Rusi otrovati: " Ja sam..."
Ivana Kekin odgovorila Marinu Miletiću na prozivke oko prijedloga zabrane društvenih mreža za djecu 17
Reakcija na tvrdnje
Kekin odgovorila Miletiću: "Kako se osjeća moja kći kada vi tvrdite da joj je mama pedofil?"
Ustavni sud odbio Mišićevu inicijativu zbog vladine organizacije dočeka rukometaša 8
PISAO IM SDP-OVAC
Stigao odgovor Ustavnog suda oko Thompsona i dočeka rukometaša
Britanija na Atlantik šalje udarnu skupinu: "Lošim navikama treba stati na kraj" 5
Objavio premijer
Britanija na Atlantik šalje nosač aviona i ratne brodove: "Lošim navikama treba stati na kraj"
Strava kod Novske: Pretrčavali A3 pa poginuli pod kotačima automobila 4
Teška prometna nesreća
Strava kod Novske: Pretrčavali A3 pa poginuli pod kotačima automobila
VIDEO/FOTO Ovako tenk koji je Hrvatska kupila izgleda u akciji 4
Anušić na predstavljanju
VIDEO/FOTO Pogledajte kako u akciji izgleda tenk koji je Hrvatska kupila
Jeftine državne stanove moći će kupovati i oni plaćom većom od 3500 eura 3
priuštivo stanovanje
Jeftini stanovi u Zagrebu prodavat će se za 2100 eura/m2, u Splitu i za manje: Evo tko će ih moći kupiti i s kolikom plaćom
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Jeftine državne stanove moći će kupovati i oni plaćom većom od 3500 eura
priuštivo stanovanje
Jeftini stanovi u Zagrebu prodavat će se za 2100 eura/m2, u Splitu i za manje: Evo tko će ih moći kupiti i s kolikom plaćom
Ivana Kekin odgovorila Marinu Miletiću na prozivke oko prijedloga zabrane društvenih mreža za djecu
Reakcija na tvrdnje
Kekin odgovorila Miletiću: "Kako se osjeća moja kći kada vi tvrdite da joj je mama pedofil?"
Strava kod Novske: Pretrčavali A3 pa poginuli pod kotačima automobila
Teška prometna nesreća
Strava kod Novske: Pretrčavali A3 pa poginuli pod kotačima automobila
show
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon''
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
Marko Kutlić u finalu Dore 2026. čitao Bibliju
živi po svom
Jeste li primijetili što je Marko Kutlić radio dok je čekao proglašenje finalista Dore?
zdravlje
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Ciste na koži: Zašto nastaju i kada ih je potrebno ukloniti?
Evo koje vrste su najčešće
Ciste na koži: Zašto nastaju i kada ih je potrebno ukloniti?
Vježbe za mršavljenje nogu i trbuha: 9 poteza koji oblikuju tijelo i ubrzavaju metabolizam
Po preporuci fizioterapeuta
Vježbe za mršavljenje nogu i trbuha: 9 poteza koji oblikuju tijelo i ubrzavaju metabolizam
zabava
Ovo je autor najpoznatije fotografije na svijetu, a otkrio je kako mu je žao što ju nije bolje naplatio
Wow!
Ovo je autor najpoznatije fotografije na svijetu, a otkrio je kako mu je žao što ju nije bolje naplatio
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Najgori poklon za Valentinovo: Doživjela podlu sačekušu i dobila što je zaslužila
Jao...
Najgori poklon za Valentinovo: Doživjela podlu sačekušu i dobila što je zaslužila
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
sport
Zubčić trebao preuzeti vodstvo na olimpijskom veleslalomu, ali tad mu se dogodio bizaran peh
Je li moguće?!
Zubčić trebao preuzeti vodstvo na olimpijskom veleslalomu, ali tad mu se dogodio bizaran peh
Milan posvetio Modriću objavu na društvenim mrežama, napisao je samo dvije riječi
Slažemo se
Milan posvetio Modriću objavu na društvenim mrežama, napisao je samo dvije riječi
Dinamo lako protiv konfuzne i očajne Istre: Modri pobjegli Hajduku na +8
Rutinska pobjeda
Dinamo lako protiv konfuzne i očajne Istre: Modri pobjegli Hajduku na +8
tv
Ucjene, izdaje i ponuda koja mijenja sve: Ne propustite što donose nove epizode serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Ucjene, izdaje i ponuda koja mijenja sve: Ne propustite što donose nove epizode serije "U dobru i zlu"
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
Kumovi: Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Kada znamo da je meso pečeno?
Mali trik
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a niti sastojaka
Tako jednostavno...
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a ni sastojaka
Miran, sladak i blizu: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Željezno
Miran, predivan, na dva i pol sata vožnje od Lijepe Naše: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
novac
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Ova društvena mreža vas špijunira čak i ako ne koristite aplikaciju. Evo kako to zaustaviti
Udar na privatnost
Ova društvena mreža vas špijunira čak i ako ne koristite aplikaciju. Evo kako to zaustaviti
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Stela Rade na Dori 2026. u najlonkama u stilu tajica
I mini haljina sa šlepom
Stela Rade: Najlonke bez stopala za moćan nastup na Dori, a i manikura je spektakl za sebe
Ulična moda Zagreb u plisiranoj suknji i nabranim čizmama
I čizme od brušene kože
Plavuša iz centra Zagreba u suknji koja "viče" da je proljeće blizu, bit će popularna i ove sezone
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
sve
Kada znamo da je meso pečeno?
Mali trik
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a niti sastojaka
Tako jednostavno...
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a ni sastojaka
Stela Rade na Dori 2026. u najlonkama u stilu tajica
I mini haljina sa šlepom
Stela Rade: Najlonke bez stopala za moćan nastup na Dori, a i manikura je spektakl za sebe
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene