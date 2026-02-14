Pritisak je velik, neki su već u problemima: "Sad ćemo ogroman novac plaćati za kazne"

Europa je nametnula naknadu za odlaganje otpada po toni, cijena raste iz godine u godinu. Trošak je to koji nisu svi gradovi predvidjeli u svom proračunu jer zbrinjavanje za većinu nije riješeno - u funkciji su tek četiri od 11 centara za gospodarenje otpadom. Tko više odvaja manje će plaćati penale.

U Gradu pod Marjanom odvaja se otprilike 28 posto otpada. "Odlaganje otpada itekako se skupo plaća. Za 2025. dobili smo rješenje oko 3,1 milijuna eura, to je 30 eura po toni i to je velik novac koji će sigurno u budućnosti utjecati na cijenu usluge", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Dosad su gradovi plaćali poticajnu naknadu od 26,54 eura po toni pa je tako Split plaćao godišnje 459.000, Zadar oko 353.000 eura, a Rijeka 269.000 eura. 30 eura po toni naknada je za odlaganje otpada od lani. Ove godine raste na 35 eura po toni, za 2027. - 40 eura. Godinu kasnije će rasti na 45 eura po toni, onda 50 i tako dalje.

Smeće - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Namjena te takse je da se država, gradovi i građani i stimuliraju da proizvode što manje miješanog komunalnog otpada. Druge regije koje nisu imale centre plaćale su manje s uvođenjem ove takse, to je ravnopravno i izjednačeno", rekla je Aleksandra Anić Vučinić iz Hrvatske udruge za gospodarenje otpadom.

Od 11 planiranih centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj trenutačno su samo četiri u funkciji. U izgradnji su centri Babina Gora, Lećevica, Lučino Razdolje i Piškornica, dok su u fazi izrade dokumentacija Orlovnjak, Šagulje i Zagreb.

"Mi ćemo nastojati, s obzirom na probleme koje imaju, dodatno pomoći bez obzira na Uredbu. Pripremamo tri nova programa koja će u savjetovanje do kraja ožujka, pomoći ćemo, ali ćemo tražiti rezultate", poručila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Smeće - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Osigurat će sredstva za nabavu opreme, odvojene spremnike, vozila... Najmanje problema ima Međimurska županija, a najviše Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska. Dubrovnik razvrstava oko 11,4 posto otpada dok Pelješac ima problema s ilegalnim odlaganjem.

"Tražili smo postupanje DIRH-a nakon prvih saznanja. Ministarstvo nastoji pomoći jer imamo podatke gdje postoji slobodni kupac i otprilike je to dogovoreno za narednih šest mjeseci", rekla je ministrica.

Iako je Jakuševec odavno trebao biti zatvoren, njegovo zatvaranje ovisit će o počecima radova na budućem Centru za gospodarenjem otpadom u Resniku, a do tad će Grad iz proračuna plaćati penale.

"Neće biti prije 2031. u funkciji. Sada ćemo ogroman novac plaćati za kazne zbog niskog sustava razdavanja odnosno reciklaže", rekao je Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada.

Pocjenjuju još jedan trošak u metropoli. "Oko 800 tona te plastike završit će na odlagalištu jednokratne plastike, tih vrećica i da će Zagreb platiti stotine i stotine tisuća eura kazni novca koji smo mogli pametnije potrošiti" dodao je Pavlović.

Kada se otpad u centru za gospodarenje obradi, ostaje višak. "Onda ostaje teška frakcija koja se kompostira i stabilizira i postaje inertan materijal koji se odlaže u sklopu centra u neopasni otpad", rekla je Anić Vučinić, a tko si to može priuštiti, taksu neće plaćati.