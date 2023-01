O problemima u hrvatskom zdravstvu mogu se napisati knjige, mahom s ne baš sretnim završetkom. Dnevnik Nove TV ispričao vam je priču o teško bolesnoj djeci koja nakon navršenih 18 godina, bolničke pedijatrijske odjele na kojima su proveli nebrojeno dana i noći, moraju zamijeniti odjelima za odrasle. Iako većinu njih odraslima čini samo datum rođenja.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o tome je razgovarao sa Željkom Mihokovićem, čojekom koji je zajedno sa svojim Denisom ispričao srž problema, ali i pokazao koliko je sustav zapravo nebriga za tešku bolesnu djecu koja nakon 18. godine moraju napustiti svoje pedijatre.

"Promijenilo se toliko da smo krajem godine dobili pozitivnu vijest da će osim pedijatrije, koje su najavili pred neko vrijeme, i da će ostala djeca koja spadaju u kategoriju teške djece moći ostati kod svojih doktora. Primjerice, u Klaićevoj bolnici. Jer ti ih doktori najbolje poznaju", rekao je Mihoković.

Rekao je Mihoković kako je to izuzetno pozitivna vijest za roditelje, ali i za samu djecu. U njegovom slučaju, tražio je da se problem riješi više od šest godina. "Denis ima 22 godine. Mi smo puno prije tražili i pisali, molili..,puno građanskih inicijativa je utjecalo, odnosno sudjelovalo u tome. Doktori su bili za to. Međutim, sustav to jednostavno nije htio prepoznati. Žalosno je da je Nova TV digla to na vrlo visoku razinu i da su se dogodili pomaci u pozitivnom smislu", rekao je Mihoković.

