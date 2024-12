Vikend su predsjednički kandidati proveli na terenu. Bilo ih je po Hrvatskoj, ali i u susjedstvu.

Predsjednički kandidat MOST-a Miro Bulj iz Splita je poručio kako je nužno porezno rasteretiti građane. Uvođenje poreza na nekretnine nazvao je kriminalnom odlukom, i poručio da moramo zaštiti gospodarstvo i ekonomiju. Najavio je da će mu prvi referendum biti Zakon o podrijetlu imovine. Poruke iz HDZ-a da je kandidat Milanovića ovako komentira:

"Plenkovićev kandidat je Zoran Milanović. Oni su iz istog zrinjevačkog inkubatora. Oni nikada nisu bili na braniku Hrvatske. Kada je trebalo braniti Hrvatsku, oni su mlatili kroasane na Zrinjevcu. Primorac je kandidat Ive Josipovića kojem je dao potporu u drugom krugu i Stipe Mesića kao njegov gurač kolica", rekao je Bulj.

Pedsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić posjetila je Mostar. Poručila je kako je namjerno stigla u taj grad jer je, kako kaže, svjesna da je pitanje jednakopravnosti hrvata u BiH ključno vanjsko političko pitanje Republike Hrvatske.

Poslala je poruku da će im biti snažan saveznik i da će se jednako tako zagovarati ravnopravnu Bosnu i Hercegovinu koja će narod Hrvate tako i tretirati.

"Koristit ću sve mehanizme koje Hrvatska ima na raspolaganju kao članica EU-a i kao članica NATO-a da upozorim na ravnopravnost Hrvata u BiH i na pitanje stvarne političke ravnopravnosti, što nemamo trenutno i da štitim interese Hrvata u Bih", najavila je.

Nezavisni predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo obišao je Rijeku i Pulu. Pohvalio se da je u Rijeci živio dok se u Kraljevici gradila prva hrvatska topovnjača Petar Krešimir četvrti u čijoj je gradnji sudjelovao te da voli doći u taj kraj.

Istaknuo je da će, ako pobijedi na izborima, staviti naglasak na jačanje hrvatskog gospodarstva svjestan ustavnih ovlasti predsjednika.

"Koje su razlike između nas kandidata? Ja znam reći da ima ih 5 na proračunu, jedan je zalutao tu, po meni, u prošlosti, jedan je prijatelj od premijera, jedini ja stvaram i radim.

To čini razliku i učinit ću Hrvatsku bogatijom nego ikad, jedini ja to znam raditi od svih ostalih kandidata. Vremena je sve manje. Ako sam uspio napraviti sa svojim tvrtkama, u stanju sam napraviti to i sa Hrvatskom", smatra Tokić Kartelo.

