Vesna Ugrin, učiteljica razredne nastave iz Rijeke, nestrpljivo čeka vidjeti svoje prvašiće, a posvetila im je i pismo.

U moru čestitki koje povodom početka školske godine stižu s adresa političara, istaknula se objava jedne učiteljice razredne nastave u Osnovnoj školi Kozala. "Čarobnu šumu znanja", nadahnuto pismo Vesne Ugrin, uz njezinu suglasnost, donosimo u cijelosti.

"Maleni moji,

danas je veliki dan za sve vas, vaše obitelji i nas učiteljice. Krećete na jedno novo životno putovanje koje se zove školovanje. Danas ste na prvoj stanici toga putovanja. Školski vlak ubrzo kreće i smiju se ukrcati samo prvašići željni znanja. Vlak će vas odvesti do Čarobne šume.

Prolazit ćete kroz zelena polja, rascvjetane livade, listopadne šume, visoke planine... Gledat ćete kišne dane, jutra okupana suncem, sumrake, vjetrovite noći... Vidjet ćete uzburkano more i brzu rijeku koja nikada ne staje.

Ne bojte se! Na tome putu nikada nećete biti sami, ja ću biti uz vas. Kad se poželite odmoriti, vlak će stati i smijete izaći poigrati se, smijati do mile volje i ležati u travi, trčati za leptirima, pokušati dohvatiti oblak, dozvoliti povjetarcu da se poigra vašom kosom i kiši da vam smoči nos. Smijete pokušati dotaknuti vjeveričin rep, gledati u zvijezde i poželjeti letjeti. Čak smijete i plakati. Smijete se i naljutiti, jer to je vaše pravo, biti ljut.

Školski vlak će vas jednoga dana dovesti do Čarobne šume. Čarobna šuma nije bilo kakva šuma, to je šuma znanja! U njoj ćete puno naučiti. Naučit ćete što je prijateljstvo, kako pomoći tužnome prijatelju, zašto je dobro puno čitati, zašto knjige treba pažljivo listati, zašto je trava zelena, a more plavo, zašto zeko ima krzno i zašto postoje oblaci.

Naučit ćete zašto je dobro biti dobar i činiti dobra djela. Maleni moji, ne bojte se što Čarobnoj šumi nema kraja i upamtite - čarobna je zato što je prepuna znanja", završava pismo potpisano s vaša učiteljica.

Zbog početka godine Vesna je i sama uzbuđena. U 18 sati u njezinoj je školi doček prvašića, stižu oni kojima je pismo i namijenjeno.