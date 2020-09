Počinje nastava u školama! Veliki je to dan za 459.800 učenika koji će sjesti u školske klupe. Učionice su spremne, udžbenici također, ali i maske.

Slažu se udžbenici, priprema pribor. Jer počinje škola. I napokon su djeca ponovno u klupama. "Najviše mi je falio taj osjećaj biti u školi, učiti, zezati se s prijateljima, veliki odmor", rekla nam je učenica Lara. No i to će ove godine biti nešto drugačije. Bez prevelikog druženja, s maskama i distancom.

Zna sve to i Larina sestra Ana, koja je ove godine - prvašić. "Čudno mi je što se ne mogu družiti s drugima", govori Ana. Čudno je i roditeljima. Ali straha, barem u ovoj kući, nema, pa tako majka djevojčica Nataša kaže kako se veseli. "Jako smo teško prihvatili taj lockdown i ostanak kod kuće, iako je imalo svojih pozitivnih strana kao naše blisko druženje", zaključila je.

Najteže će biti prvašićima. Od 2014. godine njihov je broj varirao. Primjerice, 2016. i 2017. bilo je upisano 42.219 prvašića, onda je taj broj počeo padati. Ove ih je godine 38.000, ali točan broj znat će se krajem rujna, kada se svi podaci unesu u e-maticu. Svi oni odsad su sudionici prometa. Vozači mogu očekivati i više policije na terenu.

"Kontrole će se pojačati u svim zonama škola. Dakle, apeliramo na sve vozače da u zonama škola prilagode brzinu kretanja, ona je ograničena na 40 km/h u svim zonama", istaknuo je Tomislav Pranjić iz policije.

Oko četiristo dubrovačkih učenika ulazi i u novu supermodernu školu Montovjerna s dvoranom, blagovaonicom i knjižnicom. Nedavno ju je otvorila ministrica kulture, a ravnateljica škole Snježana Vlahinić dodaje kako će jedan roditelj dovesti svog prvašića pa će tako skromno, ali ipak svečano obilježiti prvi dan nastave.

Stroge mjere i nadoknada izgubljenoga

Tako će učiniti većina škola. Roditelji se neće previše zadržavati. Maske mlađa djeca neće nositi, ali stariji zato hoće. Roditeljima se to uglavnom ne sviđa, no, kažu, što se mora, mora se. Jedna od majki rekla je kako ju brine kontrola male djece. Iako je za maske, smatra da su stroge mjere malo previše za njih.

Teško će biti i pohvatati rupe u znanju zbog situacije u proljeće. Učitelji kažu da će trebati temeljito ponoviti i nadoknaditi dio toga.

"Svi su rekli da nisu zadovoljni i da smatraju da će se to svakako morati, odnosno da će dijete to nekako morati nadoknaditi. Profesori sami ne bi to mogli nadoknaditi, nemoguće, jer nema tog prostora", istaknula je nastavnica matematike Marina Križan.

Zato sada treba krenuti i gurati dan po dan.

