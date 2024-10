Učitelji uputili dramatičan apel ministru i zaprijetili masovnom blokadom nastave: "Jesmo li doista stigli do točke..."

Učiteljska grupa Školska zbornica pozvala je u utorak ministra obrazovanja Radovana Fuchsa da omogući sankcioniranje neprihvatljivog ponašanja učenika i roditelja, reagirajući na slučaj problematičnog učenika zbog kojega traje bojkot nastave u jednoj zagrebačkoj školi.

Učitelji su od ministra u otvorenom pismu zatražili hitno donošenje mjera za sankcioniranje neprihvatljivog ponašanja dok traje novi prosvjed roditelja pred školom u koju je premješten devetogodišnjak problematičnog ponašanja.

"Tražimo sustav pedagoških mjera koji će biti djelotvoran, kako u prevenciji, tako i u sankcioniranju - i učenika i roditelja", poručili su zaposlenici u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Na reakciju su ih, kažu, potaknuli posljednji događaji u toj zagrebačkoj školi, pritisci na ravnatelja koji su rezultirali njegovom neopozivim ostavkom, ignoriranje mišljenja učiteljskog vijeća te neprovođenje dogovora s pravobraniteljicom za djecu.

Od Fuchsa traže da se izmijene administrativne prepreke koje čine izricanje pedagoških mjera toliko složenim da i najmanja formalna pogreška dovodi do njihova poništenja.

"Tražimo jasno definirane propise, bez prostora za proizvoljna tumačenja. Upravo mi koji u školi s djecom boravimo, često smo izloženi napadima od strane i roditelja i nekih dionika sustava kojemu ste Vi na čelu", poručuju učitelji.

Roditelji tvrde da im je rečeno da će učenik problematičnog ponašanja do Nove godine biti "na opservaciji". No, on se jučer nenajavljeno vratio u školu zbog čega druga djeca bojkotiraju nastavu.

Grupa Školska zbornica ocijenila je da je taj slučaj "definitivni poraz politike bezuvjetne i sveopće inkluzije učenika koji imaju određene teškoće u redoviti odgojno-obrazovni sustav".

Podilaženje pravima roditelja i djece nauštrb njihovih obaveza

"Ovaj slučaj pokazuje kako politika podilaženja pravima roditelja i djece, nauštrb njihovih obveza, stvara probleme", ističu u pismu, izražavajući rezignaciju i nezadovoljstvo nastavničkog kadra što cijelim sustavom manipuliraju "neki" roditelji i njihova djeca.

Podsjećaju i na slučaj višestrukog poništavanja zaključenih ocjena u jednoj dalmatinskoj školi, te krizne situacije u dvije zagrebačke škole zbog učenika problematičnog ponašanja.

"Jesmo li doista stigli do točke u kojoj će odgojno-obrazovni djelatnici morati strahovati od 'nekih' roditelja i 'nekih' ljudi u sustavu?" pitaju učitelji te navode da ih neki roditelji omalovažavaju i napadaju, te im dolaze u školu s odvjetnicima.

Poručuju da sve veći broj kvalitetnih učitelja napušta sustav jer se ne osjećaju zaštićeni.

Ministra pozivaju na hitno djelovanje te mu poručuju da će se, u suprotnom, suočiti s masovnim blokadama nastave, nezadovoljnim roditeljima, otkazima kompetentnih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja, i to sve uoči uvođenja cjelodnevne škole.

Pročitajte i ovo Roditelji ogorčeni Novi prosvjed nakon što se problematični dječak pojavio u školi: "Osjećamo se izigrano od sustava..."

Pročitajte i ovo grozan slučaj Je li ovo rješenje za slučaj problematičnog dječaka? "S mamom se ne može dogovoriti"

Pročitajte i ovo problematični učenik Fuchs o ostavci ravnatelja škole u koju roditelji ne žele slati djecu: "Zvao sam ga, ali..." Uputio i molbu