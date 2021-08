Dvojica nasilnika opljačkala su i fizički napala vlasnika vikendice na otočiću na Dravi, te ga bacili u rijeku. U Međimurju sve prati Josipa Krajinović koja se u Dnevnik Nove TV javila s posljednjim informacijama.

Reporterka je razgovarala s Krešimirom Jurčevićem, načelnikom PP Čakovec u kojoj su dvojica uhićenih zbog tog razbojništva.

Jurčević je otkrio detalje incidenta koji se zbio jučer oko 15:30 kad je policija dobila dojavu da je muškarac napadnut. Kaže kako je 56-godišnji vlasnik jedne od vikendica uz Dravu došao popodne do svoje vikendice i vidio da su pripremljene njegove stvari ispred vikendice.

"Uočio je zapravo da je u vikendicu provaljeno i kako je prišao vikendici, vidio je da su počinitelji još unutra. To ga je dosta uplašilo i tom trenutku su ga počinitelji isto tako vidjeli i krenuli su prema njemu. On se počeo udaljavati od te svoje kućice, međutim oni su ga sustigli, uzeli su njegov ruksak, udarili su ga nekim tvrdim predmetom u glavu. Potopili su ga u vodi, bacili su ga u vodu i nakon toga je on uspio njima pobjeći i pozvati Hitnu pomoć i policiju", objasnio je načelnik.

Policija je oko jedan sat u noći uhitila dvije osobe za koje sumnjaju da su počinitelji, dodao je. Radi se o pripadnicima romske zajednice, a nakon krvoprolića u Paragu postavlja se pitanje koliko je stanje zabrinjavajuće.

"Stanje je svakako zabrinjavajuće. O tome se srećom puno govori jer policija je ta koja reagira. Za sad se uspijevamo izboriti", kazao je načelnik. Uhićene će se najvjerojatnije teretiti za tešku krađu i razbojništvo, a 56-godišnjak je unatoč teškom napadu prošao s lakšim ozljedama.

Mnogi u Međimurju posljednjih dana kažu da se stanje pogoršalo, osjećaju se nesigurno, je li točno da je još gore, pitala je Krajinović.

"Ako promatramo statistiku ona je sjajna, no to su samo suhoparni podaci koji su daleko od pravog stanja i najbitnije je upravo ovo kako se građani stvarno osjećaju. Ima puno problema, mi se s njima borimo, međutim policija je ta koja reagira na događaje", kaže načelnik te upozorava da je puno institucija koje bi prvo trebale reagirati i djelovati da djeca ne postanu kriminalci već odgovorne osobe.

