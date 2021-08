Nije dobra situacija u Međimurju. Mnogi koji žive u romskim naseljima, ali i u njihovoj blizini, nakon pucnjave i krvoprolića u Paragu, osjećaju se nesigurno, ne vjeruju u zaštitu institucija. Razgovarali smo s nekima od njih, muče ih pucnjava, krađe, prijetnje, napadi, a počinitelji šetaju slobodno.

Nesigurnost traje u romskom naselju Parag. 29-godišnji Milan živi u naselju, zna kako je to, pogotovo nakon krvoprolića.

"Moglo je i moje dijete završiti tako, moglo je bilo čije dijete", kaže Milan Kranich iz Paraga.

Dvojica uhićena zbog pucnjave, kaže, otprije imaju prijave zbog drugih problema poput droge i krađa.

"Pucnjava je, mogu reći da je, svaki dan je tako. Ima ih dosta koji prave probleme u naselju, baš ovi koji dobivaju tu socijalu. Ima nas skoro 80 posto koji su vrijedni dečki, koji rade, ali ovi pojedinačni, pogotovo ovi drogeraši, to je nenormalno, ne možeš ostaviti odjeću vani, već ti maznu", rekao je Kranich reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović.

U strahu su mnogi koji žive uz romska naselja. Pred kamere žele samo uz zaštićen identitet.

"Koliko ja znam ima tu i prijetnji, pošto su tu bili požari i glasna muzika pa su bili i telefonski pozivi, ljudima se prijetilo, na primjer da će ti kamenjem sve prozore polupati, zapaliti kuću. To sam ja osobno doživio, da su mi zaprijetili da će mi zapaliti kuću", kazao je muškarac iz Trnovca.

"Vadila sam drač, kako nam raste vani, i bila sam na sve četiri, sagnuta. Prvo su vozili kosilicu na popravak, a kad su se vraćali, ja to vadim i on mene kako se biciklom vozil tak me nogom gurnuo i ja sam pala. Vikala sam, rekla sam da nije lijepo, što radite, što sam vam kriva kad nisam niti riječi rekla", ispričala je žena iz Držimureca.

Rijetki poput Dominka govore hrabro.

"Kradu doslovno, morate se dobro paziti, automobile, to definitivno, napadaju ako slučajno ne date novac... Kaj bum rekel, puno droge ima, kaj se toga tiče oružja imaju više nego naša vojska, to vam je sigurno, nekaj im uzmu, ali oni opet nabave", rekao je Dominko Lovač iz Držimureca.

Poražava i informacija da su dvojica osumnjičenih za pucnjavu imala 110 prijava policije i bila na slobodi.

Poslali smo upite sudu u Čakovcu, državnom odvjetništvu, iz kojeg nam odgovaraju: "... javno izrečeni i objavljeni podaci 'da dvojica osumnjičenika za nedavnu pucnjavu u romskom naselju Parag zajedno imaju više od 110 kaznenih i prekršajnih prijava' ne mogu se, samo i jedino, dovoditi u vezu s radom ovog i nižih općinskih državnih odvjetništava".

Tvrde i da su sve prijave riješili, donijeli odluke. Sud je, doznajemo imao više predmeta, bile su izrečene i zatvorske kazne. U Čakovcu se najavljuje novi prosvjed.

"Ja isto idem, ići će i par mojih dečki! Gle, jednostavno hoću da živim normalno, bez straha, bez oružja, znači, hoću normalno živjeti, to je to!", kaže Milan Kranich.

Sad je, tvrde mnogi s kojima smo razgovarali, daleko od normalnog, zbog čega se osjećaju kao građani drugog reda.

