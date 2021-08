U romskom naselju Parag u kojem se večer ranije dogodilo krvoproliće napetost lagano popušta, ali ljudi su i dalje u velikom šoku, a prvenstveno se iščekuju vijesti iz bolnice dok policija i dalje provodi očevid, javlja reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo, koji je razgovarao i s Matijom Oršušem, predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji i mještaninom spomenutog naselja.

Krvoproliće se zbilo u utorak navečer u romskom naselju Parag nedaleko od Čakovca. U pucnjavi je ubijena jedna žena, a šest osoba je ranjeno. Među njima je jedna maloljetna osoba, a tri osobe su u teškom stanju i nalaze se u županijskoj bolnici u Čakovcu.

Tučnjavi je prethodila svađa među susjedima. Kako doznajemo, mladić je pucao iz vatrenog oružja nakon što je njegovu obitelj napala susjeda i razbila automobil.

''Odjednom čujem rafal, vidio sam sestru, nećake, od nećaka kćerku, kako su padali dolje. Kako je moja sestra pala ni kriva ni dužna, tako može i više tu u romskom naselju pasti'', kazao je brat ubijene žene Vid Oršuš, a majka ozlijeđenoga Zlata Ignac dodala je: ''Nismo se nadali da će biti tako grozno''.

Iz čega je točno pucano, ona ne zna, ali misli da je riječ o pušci: ''Bio je mrak i s obzirom na to da slabo vidim, ne znam''.

Igor Šegović, vršitelj dužnosti ravnatelja Županijske bolnice Čakovec, objasnio je da je ''najmlađa pacijentica imala 10 godina, zadobila je prostrijelnu ranu podlaktice te je nakon pružene pomoći, što saniranja rane, što pružanja psihičke podrške i pomoći, puštena kući''.

U međuvremenu, napetost lagano popušta, ali ljudi su i dalje u velikom šoku, a prvenstveno se iščekuju vijesti iz bolnice dok policija i dalje provodi očevid. Za svaki slučaj je stigla i specijalna policija, javlja reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo, koji je u Paragu razgovarao s Matijom Oršušom, predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji i mještaninom spomenutog naselja.

Policija kaže da je Parag problematično mjesto, no Oršuš upozorava da su dolazili na prijave mještana koji su prijavljivali svaku situaciju od pucanja oružjem u zrak do glasne muzike: ''Mislim da je to bilo dovoljno da oni nešto pokrenu po tom pitanju''.

Ali policija, kaže, nije pokrenula ništa: ''Policija jednostavno nije mogla naći stvari koje su bile prijavljene, posebno vatreno oružje''.

''Oružje je danas dostupno svima i jeftino. Romi su oružje kupili od većinskog naroda. Nisu od Roma. Mi smo protiv oružja i mještani Paraga koje je bilo mirno i veselo naselje, bit će i dalje takvo, samo trebamo svi zajedno nešto učiniti i mislim da se naselje može dotjerati'', istaknuo je Oršuš.

Sutra je na redu još jedan sastanak o prevenciji u Županiji, a razgovarat će i sa saborskim zastupnikom i predsjednicom Saveza: ''Mi smo čak i preko njih apelirali na upoznavanje s problemima u romskim naseljima. Na je saborski zastupnik reagirao i razgovarao s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem''.

No, nerijetko je dojam da kao da se ništa nikad ne privede kraju nakon niza sastanaka i razgovora. Oršuš, pak, odvraća: ''Ne može se reći da institucije ne rade svoj posao. Centar za socijalnu skrb, rade, neke od obitelji su pod njihovim nadzorom''.

Bi li onome koji počini prekršaj ili kazneno djelo trebalo oduzeti pravo na socijalnu pomoć, pitaju se neki, a Oršuš smatra da bi: ''Definitivno. I za to smo da se strože kazni. Neka za jedan metak dobije jednu godinu zatvora i više''.

Oršuš, koji je ranije pokrenuo inicijativu za dobrovoljno vraćanje oružja, opetovao je poziv: ''Sve mještane romskih naselja pozivam da predaju oružje ako ga imaju jer vidimo što se dogodilo i bojim se da se to ne dogodi u drugim naseljima''.

Ranije danas policija je održala izvanrednu konferenciju za medije nakon ubojstva i pucnjave u Paragu, a zbog izostanka reakcije na prijave za posjedovanje oružja policiju je kritizirao saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi, koji je rekao da je upozorio Božinovića na veliku količinu oružja koja je stigla u naselja.

Božinovićev savjetnik Vladimir Faber na konferenciji za medije na to je kazao da se radi ''o najobičnijem politikanstvu i izbjegavanju vlastite suodgovornosti''.

Oršuš kaže da je Faber upoznat s problemima: ''Ne znam zašto je promijenio priču, ali mislim da je i njemu stalo da se makne oružje iz romskih naselja. No, nije na nama, nego na policiji da odradi posao onako kako znaju''.



