Vrijeme curi kada je u pitanju potpis ugovora za kupnju borbenih aviona od Francuske. Svi uključeni u tu priču najveći vojni posao ne dovode u pitanje. A četiri mjeseca nakon službene odluke provjerili smo ide li sve po špagi i radi li Hrvatska opet istu grešku u koracima!

Manje od tri godine dijele Rafale od hrvatskog neba. Šef Vlade koji je prije četiri mjeseca objavio odluku o kupnji Rafala, dovršetak posla s Francuzima ne dovodi u pitanje!

"On ide dobro, na njemu se temeljito radi, stručno sa svim službama koje su angažirane, s punom savješću da je taj ugovor jako važan", komentirao je premijer Andrej Plenković nabavu aviona.

Pregovara se tajno. Banski dvori šute o detaljima, pa i da je u igru trebalo ubaciti i Amerikance! Hrvatska strana od samog početka zna da, zbog određenih američkih sustava u avionu, Francuzima treba dozvola SAD-a žele li ih prodati! Potvrdili su to u američkom veleposlanstvu reporterki Ivani Pezo Moskaljov za Dnevnik Nove TV.

"TPT postupak za ovaj prijenos isti je kao i kod svih drugih NATO saveznika kada se prodaje vojna oprema, koja uključuje američke komponente. Sjedinjene Američke Države podržavaju ovu nabavu i žele osigurati nesmetan proces među svojim saveznicima", navode iz Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.

U prijevodu - neće komplicirati kao 2018. godine. Izrael tada nije mogao dobiti isti dokument od SAD-a u slučaju prodaje F16 Baraka. Sve je završilo fijaskom.

Kako smo se drugi put našli u sličnoj situaciji - ministar obrane danas ne odgovara. Nedavno je potvrdio da se problem rješava s SAD-om, ne čeka se da Francuzi dobiju zeleno svjetlo za isporuku.

"Dakle, Hrvatska vojska će morati kupiti svoj modul i na taj način, u budućnosti, upravo taj TPT odnositi direktno s Amerikom", rekao je ministar obrane Mario Banožić krajem rujna.

No, izostalo je pojašnjenje pod kojim uvjetima i što to točno znači kad je riječ o tehnologiji koju spominje, pa i poskupljuje li sve to sam projekt. O hrvatsko-američkim dogovorima Francuska bez komentara. Čekaju ishod pregovora.

"Objema stranama je u cilju da ugovor stupi na snagu do kraja 2021. godine. Radimo u tom smjeru te smo uvjereni kako će ovaj rok, koji ovisi isključivo o Hrvatskoj i Francuskoj - biti ispunjen", navode iz Veleposlanstva Francuske u Hrvatskoj.

Banožić potvrdio: "Ugovor o nabavi višenamjenskih borbenih aviona bit će potpisan do kraja godine"

Bilo je korupcije? Franzuci istražuju prodaju Rafalea Indiji

U to ne dvoji ni predsjednik Zoran Milanović.

"Dogovoreno je nešto oko cijene, a sad u tim detaljima bi bilo dobro da Hrvatska ispregovara još neke pogodnosti. Očekujem da bude u sljedećih mjesec, dva to završeno", komentirao je te dodao da nije čuo da je bilo prigovora.

"Mislim da ćemo za novac o kojem je riječ, praktički za milijardu eura, dobiti izvrsnih 12 zrakoplova", izjavio je premijer.

Posao žele dovesti do kraja i sve finalizirati prije posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj, koji se već dugo najavljuje. Trebali bi se potpisati različiti sporazumi o suradnji, a ne samo ugovor o kupnji borbenih aviona.

