Osim rasta cijena plina i struje, o kojima će također biti riječi na sastanku europskih čelnika, u Hrvatskoj rastu i cijene goriva. Neki naftni stručnjaci predviđaju da rast cijena benzina i dizela neće stati do Nove godine.

Za tristo kuna goriva od danas u spremniku građana će biti manje litara. Jer rast cijena goriva ne staje.

"Previše, previše je to nas, za naše plaće i sve skupa", smatra Goran. "Katastrofa, ovo je pretjerano, mi koristimo svaki dan putnici, toga se troši, to je previše, previše", dodala je Vesna.

Dizel je skuplji nego ikad, poskupio je za oko 28 lipa, i sada stoji više od jedanaest kuna po litri. A benzin je skuplji za oko 22 lipe. Pa je i njegova cijena sada nešto iznad jedanaest kuna.

"Činjenica je da je nafta zadnjih tjedana nešto poskupljuje, došlo je do porasta industrijske aktivnosti, prvenstveno u Europi. 0,31 posto porasla je i potrošnja stanovništva, tako da je došlo do veće potražnje i time do većih cijena", kazao je naftni stručnjak Davor Štern novinarki Nove TV Lini Dollar.

Cijena koje bi, prognoziraju naftni stručnjaci, mogle i dalje rasti. Do koje granice, teško je, kažu prognozirati.

"Sve ove mjere koje se događaju oko obnovljivih izvora i poskupljenja ugljikovodika će dovesti do toga da će cijene rasti, a neće padati potrošnja. Prema tome, bit će veća potrošnja, veća potreba, veća potražnja, cijene će rasti", objašnjava Štern.

A ovaj porast cijena, neće ostati usamljen. Kreće, napominju ekonomski stručnjaci – još jedan domino efekt.

"Ovaj energetski dio je samo jedan dodatni impuls koji je na neki način povukao cijene prema gore. Ja uvijek kažem građanima pogledajte svoje plaće, one ne prate inflaciju, a to znači da će standard građana s vremenom opadati", rekao je Dean Sinković sa Fakulteta ekonomije i turizma u Puli.

Samo u prijevozu povećanje cijena će, kad se podvuče crta, biti do - čak 17 posto.

"Samo zbog rasta plaća i rasta cijena goriva imamo nekih 10 do 12 posto povećanje cijene plus ostali troškovi koji će doći neminovno zbog povećanja usluge prijevoza i goriva na tržištu", navodi Mario Crnković, vlasnik tvrtke za prijevoz.

Čije cijene sve manje idu na ruku - građanima.

