Premijer Plenković je u Sloveniji sudjelovao na sastanku s čelnicima EPP-a. Rekao je da je zadovoljan sastankom i da je "pozicija Hrvatske vrlo jasna". Također, misli da nije realno da se nove članice pridruže Uniji do 2030. godine.

Premijer Andrej Plenković u utorak i srijedu sudjeluje na sastanku na vrhu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku Europskog vijeća te na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana u Ljubljani i Brdu kod Kranja.

Premijer poručuje da Hrvatska podržava europsku perspektivu i proces proširenja na zapadni Balkan, što će stajati i u deklaraciji koja će biti objavljena nakon sastanka.

"Razmotrili smo sve aktualnosti koje se trenutno zbivaju. Pozicija Hrvatske vrlo je jasna. Očekujem da će deklaracija ostati kako je i dogovorena", rekao je premijer.

''Nekakvu vremensku odrednicu do kada bi ove zemlje trebale zaista postati članice EU-a mislim da u ovom trenutku, po svemu ovome što ja znam i što i što čujem, nije realno očekivati u ovakvom tekstu, ali dovoljan je signal bio i ovo što se napravilo sada i čestitam premijeru Janši na organizaciji ovoga sastanka", rekao je. Podsjetimo, sa slovenske strane riječ je bilo o 2030. godini.

Osvrnuo se i na odnose na granici između Srbije i Kosova.

"Mislim da je dobro došlo do deeskalacije stanja na granici između Kosova i Srbije. Sutra ću se vidjeti i s Vučićem. Naša je pozicija da trebamo mir, suradnju i poštivanje granica i rješavanje svih otvorenih pitanja", komentirao je Plenković.

Na ulicama Ljubljane danas se održao prosvjed protiv vladinih mjera, policija je okupljene tjerala suzavcem i vodenim topovima. U Hrvatskoj je već drugi dan održan prosvjed zdravstvenih djelatnika protiv uvođenja COVID digitalnih potvrda.

"To je jako mali broj ljudi. Jučer ujutro od svih koji su bili, ako je bilo 10 djelatnika KBC-a. COVID potvrda nije prisila da se ljudi cijepe. Ne razumijem u čemu je problem. Imali smo vrlo 'light' verziju epidemioloških mjera", objasnio je. "Nisam ja uzalud govorio da smo epidemiološkim mjerama pogodili mentalitet ljudi, to je vrlo osjetljivo, puno je predrasuda. Ljudi su pod utjecajem tolikog broja dezinformacija da je to čudo", objasnio je.