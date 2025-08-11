Strava na kolodvoru: Vlak prignječio muškarca, preminuo od teških ozlijeda

Teška nesreća dogodila se jutros na željezničkom kolodvoru u Slavoniji.

Nešto poslije sedam sati ujutro na željezničkom kolodvoru Oriovac vlak je prignječio 41-godišnjeg muškarca.

Na mjesto su odmah poslane sve hitne službe kako bi se pomoglo mladiću.

Kako doznajemo od policije, riječ je o radniku Hrvatskih željeznica, koji je 1984. godište. Zadobio je ozljede opasne za život te mu je odmah pružena liječnička pomoć, no nažalost, zbog težine ozlijeda je preminuo.

Na radnika je naletjelo pružno vozio tvrtke koja tamo izvodi radove. Kako je potvrđeno Hini, do naleta je došlo kad je vozilo tvrtke Pružne građevine naletjelo na svog 41-godišnjeg radnika.