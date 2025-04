Apsolutna ludnica na tržnicama diljem zemlje. No na Veliki petak ipak najveće gužve su u ribarnicama. Na zagrebačkom Dolcu posebno je bila gužva na jednom štandu i to zbog srdela. Cijena im je 6 eura.



I ostale cijene usporedio je novinar Dnevnika Nove TV Dino Goleš. Prije uvođenja eura sušeni bakalar se plaćao oko 220 kuna, što je 28 eura. Danas mu je cijena oko 50 eura za kilogram. Pa za iste novce možemo kupiti upola manje. No još je gora razlika sa srdelama. Nekad su bile 12 kuna, sada 6 eura! Pa za euro i 60 centi možete dobiti 4 puta manje.

Ribarnica - 1 Foto: DNEVNIK.hr

A mnogi su ribu u petak jeli besplatno. Gradovi i općine na Veliki petak počastili su svoje sugrađane - od fiša u Osijeku, srdelica u Rijeci do bakalara u Fažani. Priču o tome pogledajte u prilogu Karle Trstenjak.