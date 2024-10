Sto tisuća umirovljenika dobilo jednokratni dodatak, ali za neke vrijede drukčiji uvjeti

Dobre vijesti za više od pola hrvatskih umirovljenika. Počela je isplata jednokratnog dodatka za ublažavanje posljedica rasta troškova života.

Najvišu naknadu od 160 eura dobivaju oni koji imaju najmanje mirovine, a njih je više od 100 tisuća. Građani već znaju na što će se potrošiti - već znaju.

"Kakva su vremena daj što daš. Taj dodatak ću potrošiti na lijekove, doktore i taksi do bolnice", rekao je Mladen iz Zagreba.

Pomoć teška više od 600 milijuna eura brojnima je itekako potrebna.

"Negdje oko 630 tisuća će to vidjeti na svojim računima, a 30 tisuća korisnika će to primiti putem pošte", rekao je Ivo Bulaja, zamjenik ravnatelja HZMO-a.

Iz Sindikata umirovljenika poručuju - sve su to tek mrvice.

"Netko vam je dao milost. Hvala Vladi na milosti, ali mi to ne bismo htjeli, mi bi htjeli da uđe u mirovinu, da to bude kao trinaesta mirovina. Jedan, oni to nazivaju jednokratni dodatak, neka se zove kako god, neka se zove i šljiva", rekla je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović.

A za neke vrijede drukčiji uvjeti pa će se za dodatak još morati strpjeti.

"Oni koji imaju uz mirovinu ostvarenu u RH u inozemstvu ili samo u inozemstvu za njih isplata ide u prosincu. Bitno je da zbroj svih mirovina ne prelazi 840 eura", rekao je Bulaja.

Rok za prijavu je 30. studenog. Više informacija saznajte u prilogu reporterke Sarah Viteškić.

