Premijer Andrej Plenković predsjedat će sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj, koja će se održati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu, kao i posebna sjednica Vlade odmah nakon Vijeća, a vezana uz izmjenu niza zakona zbog uvođenje eura.

Hrvatska će za koji mjesec postati 20. članica druge najveće monetarne unije u svijetu uvođenjem eura od 1. siječnja 2023. godine.



Premijer Andrej Plenković predsjedat će 17. sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj, nakon koje će biti održana i posebna sjednica Vlade na kojoj će biti izmijenjeno 80-ak zakona.



Zbog uvođenja eura uvodi se i niz zakonskih izmjena, koje se mogu razdvojiti u dvije skupine, naime, kako je ranije objasnio ministar financija Marko Primorac, u prvoj skupini su zakoni koji se mijenjaju isključivo zbog uvođenja eura i ima ih šezdesetak, a u drugoj su zakoni koji se moraju izmijeniti zbog uvođenja eura, ali i prilagoditi neke dodatne segmente i njih ima još dvadesetak.



Otvoren lov na one koji varaju zbog uvođenja eura: Tajni kupci već su provjerili neke trgovine



Fiksni tečaj konverzije kune u euro je jedan euro 7,53450 kuna.



Dvojno iskazivanje cijena kreće obvezno od 5. rujna ove godine i trajat će do 31. prosinca 2023. godine, a od 1. siječnja računi će morati biti iskazani isključivo u eurima.



Na svim bankomatima, neovisno o tome čijoj banci pripada, euri će se moći isplatiti bez posebne naknade između 15. prosinca 2022. i 15.siječnja 2023.

Vremenski tijek uvođenja eura (Foto: euro.hr)



Glavnu ulogu u postupku zamjene valute imat će banke, Fina i Hrvatska pošta u čijim će se poslovnicama tijekom prvih 12 mjeseci od dana uvođenja eura moći bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije provesti zamjena valute.

Broj novčanica i kovanica kuna koje će se moći zamijeniti za eursku gotovinu u jednoj transakciji bez naknade bit će ograničen na najviše 100 novčanica i 100 kovanica. No, građani će kunsku gotovinu moći bez ikakvih ograničenja i naknada konvertirati u eure polaganjem novca na bankovne račune.

Nakon što istekne prvih 12 mjeseci te banke, Fina i Hrvatska pošta prestanu pružati uslugu zamjene valute, novčanice i kovanice kuna moći će se zamijeniti samo kod HNB-a, i to također bez naknade. HNB će trajno mijenjati novčanice kuna, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura.

Stisnite zube i kliknite: Izračunali smo kolika će vam biti plaća u eurima, provjerite i koliko će dobivati čelnici države

Uvođenje eura jedan je od najvažnih strateških ciljeva Hrvatske, kako to redovito voli istaknuti premijer Andrej Plenković uz ključnu poruku: ''Uvođenje eura učinit će naše gospodarstvo otpornijim i dugoročno povećati standard naših građana. Biti dio europodručja Hrvatskoj i našim sugrađanima donosi veću sigurnost u krizi. Naporno smo i dugo radili na ovom projektu jer čvrsto vjerujemo da je pridruživanje europodručju u nacionalnom interesu Hrvatske''.

Od ulaska Hrvatske u europodručje građani i poduzetnici će imati konkretne, izravne i trajne koristi, ističe guverner Hrvatske narodne bake (HNB) Boris Vujčić: ''U najvećoj će mjeri nestati valutni rizik, Hrvatska će biti investicijski atraktivnija i sigurnija u vremenima kriza. Euro je, također, ključna vrijednost europskog zajedništva i omogućit će nam još aktivniju ulogu u europskom projektu''.