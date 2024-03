Dva glumca došla na Markov trg pa najavili "Tvrdu kohabitaciju": Glavne uloge imaju predsjednik i premijer

Zoran Milanović i Andrej Plenković uskoro će postati glavna tema i na kazališnim daskama. Naime, u ponedjeljak je na Markovu trgu predstavljen ulomak iz nove predstave pod nazivom "Tvrda kohabitacija".

U glavnim ulogama su premijer i predsjednik, a utjelovljuje ih glumački duo Domagoj Ivanković i Domagoj Janković. Predstava se počinje prikazivati 8. travnja na pozornici kazališta Vidra.

"To je ono što ste htjeli, show, une fete, jel tako? I to ste dobili. Tulum je u kući, međutim kuća je od svih nas. Sa ovim tu sumnjam da ćemo ići na bilo kakav europski festival, eventualno do Svete Nedelje, a s mojom redateljskom vizijom možemo ići samo..." krenuo je Andrej...

"...šta radiš, nisi normalan, makni se tamo. Ovako, predstava je u umjetničkom smislu normalno disala sve dok se nije pojavio ovaj bronhitis od redatelja i taj autorski tim kašlje i kašlje, a nikako da sam sebe zalije sirupom", prekinuo ga je Zoran.

