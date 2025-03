Gospođa D. C. iz Marije Bistrice je nakon susreta s policijom koji se 22. veljače dogodio na Dječjem fašniku u Velikoj Gorici završila s tri slomljena rebra.

Na videosnimci incidenta vidi se da 71-godišnja žena, odjevena u pončo i sa slamnatim šeširom na glavi, pokušava pomoći svojoj kćeri s kojom se policija hrva na obližnjem travnjaku, pokušavajući joj staviti lisice na ruke. Ona nastoji objasniti policajcima da njena kći A. K. C. (49) ima psihičkih problema i moli ih da s njom ne postupaju na tako grub način.

Međutim, jedan od dvojice ju je odgurnuo, zbog čega je ona pala na zemlju.

"Dok su se brinule o ponijima na kojima su jahala djeca, do njih su prišli policajka N. L. i dvojica policajaca, radi identifikacije", ispričala je ispričala R. K., kći D. C i sestra A. K. C.

"Kad su od moje majke tražili osobnu iskaznicu, izjavila je da će je dati čim dijete koje jaše završi svoj krug. Sestra je odbila pokazati svoju osobnu iskaznicu te počela vikati i vrijeđati ih. Kao odgovor, dvojica policajaca su je fizički svladala", dodala je u razgovoru za Telegram.

Također je ispričala da su policajci njezinoj sestri prvo svinuli ruku, nakon čega je ona počela vikati da je boli. Kasnije su je srušili na tlo, obojica su sjeli na nju i stavili joj lisice, dok je ona zapomagala i vrištala od bolova. Njezina im je majka pokušala prići i objasniti da kći ima psihičkih problema, ali su je grubo odgurnuli na tlo.

Policija je, piše Telegram, intervenirala jer dvije žene nisu imale dopuštenje za djelatnost kojom su se bavile na području Velike Gorice. Dozvolu im je uskratila tamošnja Turistička zajednica, koja je i pozvala policiju vidjevši ih na travnjaku s dva ponija.

"Moja majka i sestra obično pružaju uslugu jahanja na ponijima za djecu na raznim manifestacijama u okviru svog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Sestra je nezaposlena, dok majka prima minimalnu mirovinu, a nemaju drugih izvora prihoda. Obje su u teškoj financijskoj situaciji, jer su nedavno izgubile supruga i oca", kaže za Telegram R. K., a isto je napisala i u predstavci policiji.

