Sljeme je u ponedjeljak ujutro zabijelilo. I centimetar snijega dovoljan da nas podsjeti kako proljeće još nije stiglo.

Sezona skijanja je završena, no Sljeme svejedno privuče pokojeg turista. Unatoč vjetru i oblacima, u Splitu oni najhrabriji su u kratkim rukavima.

U priobalju će puhati jaka bura, na kopnu sjeverac, a uskoro nas očekuje stabilizacija vremena.

"Kako će se razvedravati, kako će se zrak sušiti, i kako će taj vjetar na kopnu slabjeti, doći će do dosta jakog pada temperature. Tako da ćemo iduća 3 do 4 dana imati negativnu jutarnju temperaturu, spuštat će se do -4,-5 i bit će mraza", rekao je Nikola Vikić-Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV.

Pa će problema imati voćari. Trešnje Zlatana Kljakovića Gašpića srećom još ne cvatu. "Sad u ovoj fenofazi trešnje mogu izdržati do -3 stupnja, pa ako treba i pet, šest sati. Sve što je u cvijetu ovih dana ili što je ušlo u cvijet će nastradati, ali opet kažem, kako gdje", rekao je.

Sve ovisi o mikroklimi.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Željke Škreblin Borovnjak.

