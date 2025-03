Hvar je odlučio party turizmu reći – ne! Nakon burne rasprave, gradski vijećnici su prelomili i na tajnom glasanju donijeli odluku da tijekom ljetne sezone neće povećati dopuštenu razinu buke. Prijedlog vijećnika bliskih ugostiteljima bio je ograničenje o buci zaobići na način da Hvar na cijelom svom području proglasi zabavnu manifestaciju u trajanju svih 12 mjeseci.

"I da se u okviru tih manifestacija svim ugostiteljskim objektima dozvoli da mogu postavljati zvučnike na javne površine i emitirati buku od 85 decibela. Svaki ugostiteljski objekt može postati noćni klub na otvorenom", rekla je gradska vijećnica Nada Jeličić.

Ugostitelji su ogorčeni jer se time onemogućuje partijanje na Paklenim otocima ili organizacija vjenčanje na otvorenom, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Mislim da sve ovo vodi u jednu katastrofu. Mi smo od početka zalagali za red, da to bude u normalnim okvirima, za stroge kazne i imamo tehnologiju koja to može sve pratiti. Nitko ne poriče da je se to treba svesti u jedan normalan način i da se to stavi pod kontrolu. Mi sad idemo iz krajnosti u drugu, to jednostavno nije dobro", smatra Vicko Visković iz udruge ugostitelja ''Dictum Factum''.

Zaokret u hvarskom turizmu krenuo je nakon krvavog obračuna ugostitelja, višednevnih prosvjeda koji su uslijedili te u konačnici dolaska inspektora koji su utvrdili brojne nepravilnosti u radu objekata.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu ispod.



