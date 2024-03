Sprdnja na račun odluke Ustavnog suda ne prestaje: Milanovića usporedili s likom iz Harryja Pottera

Ustavni sud danas je izdao upozorenje predsjedniku Zoranu Milanoviću zbog njegove najave da će se kandidirati na parlamentarnim izborima.

Predsjednik suda Miroslav Šeparović najavio je da će, ako Milanović nastavi s podržavanjem političke stranke te ustraje u kandidaturi, izbore poništiti.

U suštini Ustavni sud je zabranio Milanoviću sudjelovanje u kampanji sve dok ne podnese ostavku na mjestu predsjednika republike.

Takva odluka suda na X-u je pokrenula lavinu sprdnje raznih komentatora koji su Milanovića usporedili s likom Voldemorta, iz filma Harry Potter.

Zoki, kandidat SDP-a koji se ne smije spominjati.

Ako je Prince mogao, zašto ne bi i Zoki bio znan kao "The candidate formerly known as Zoran Milanovic"? 🤔 😂#samopitam #izborihr pic.twitter.com/cpiGrKZ3Oo