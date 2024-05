Jug Hrvatske priprema se za epidemiju: Testirat će sve koji pokažu simptome zaraze

Dubrovniku prijeti epidemija ospica. Iako su zasad potvrđena tek tri slučaja, očekuje se širenje te bolesti. Struka za sve krivi – nisku procijepljenost.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji tri potvrđena slučaja ospica, a na dva se još sumnja. Četvero se zarazilo u susjednoj Bosni i Hercegovini gdje vlada epidemija, a jedno je kontakt oboljelog. Kod građana zasad nema panike.

Građani ne strahuju od epidemije.

"Ne strahujem. Preležala sam je kao mala“, rekla je Tijana.

"Ne strahujem. Sin mi ih je prebolio. Kako je bilo drugoj djeci, njemu je to krasno i bezbolno prošlo“, rekao je Petar.

"Treba se cijepiti. Doktori valjda znaju bolje nego mi“, rekao je Sanjin.

Ospicama se mogu zaraziti osobe koje ih dosad nisu preboljele ili pak nisu cijepljene dvjema dozama cjepiva. Dubrovnik ima nisku procijepljenost djece – oko 75 posto dok je u ostatku Hrvatske 95 posto.

"Cijepljenje je jedina prava mjera protiv ospica. Ovo sve što mi sada radimo – izolacije kontakata i to – to su mjere koje usporavaju širenje, ali jedina prava mjera je zaštita i to je jedino moguće preboljenjem ili cijepljenjem“, rekao je Mato Lakić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo DNŽ.



Ipak, ravnatelj Zavoda ističe kako je teoretski moguće i da se zarazi dijete koje je cijepljeno.

"Nijedno cjepivo nije 100 posto učinkovito, ali je vrlo mala šansa ako su djeca primila dvije doze da su zaštićena i samo mali dio njih može oboljeti“, nadodao je Lakić.

Na parkiralištu ispred Opće bolnice Dubrovnik postavljen je kontejner kakav smo posljednji put imali priliku vidjeti u doba pandemije koronavirusa. Ovaj put tu će se testirati osobe koje sumnjaju na zarazu ospicama.

"Ponukale su nas dvije epidemije - jedna mikroepidemija ospica sa 15-ak zaraženih 2018., prije COVID-19-a, a druga je COVID 2020. Na temelju priprema za možebitno veliku epidemije ospica obzirom na niski broj tad smo se pripremili 2018. Iskustva tih priprema smo spremno primijenili u COVID-u 2020. Sad uvijek znamo na čemu smo pa smo pripremili kontejner za svaki slučaj kako bi se djeca mogla testirati“, rekao je Marijo Bekić, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik.



Osim osipa, simptomi ospica su i povišena tjelesna temperatura, curenje iz nosa i suhi kašalj, a mogu se pojaviti 7 do 14 dana od izloženosti. Bolest se prenosi kapljičnim putem. Rizična su skupina djeca do prve godine života jer posljedice mogu biti kobne. Svima koji sumnjaju na zarazu preporučuje se što prije javiti obiteljskom liječniku.

