Nastavlja se toplinski val u južnoj Europi, i Hrvatskoj. Vrhunac vrućina, s temperaturama i do 40°C u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu, očekuje se u idućim danima. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a očekuje se da će trajati sve do kraja idućeg tjedna.

Što je toplinska kupola?

Uzrok novoga toplinskog vrhunca je takozvana "toplinska kupola" - velik, snažan visokotlačni sustav koji tvori svojevrsan poklopac nad određenim područjem, a on blokira cirkuliranje zraka u donjim slojevima, sprečavajući 'ulazak' vremenskih poremećaja te istodobno postupno zagrijava zrak.

Prognoza DHMZ-a

Sunčano, sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti prolazno umjerena naoblaka. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena i jaka bura, još prijepodne podno Velebita i na jugu lokalno s olujnim udarima, a poslijepodne ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 °C.

U ponedjeljak također pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu u noći i ujutro burin, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 26 °C, a maksimalna uglavnom između 31 i 35 °C.

Ilustracija Foto: Getty Images

Vruće će biti cijeli tjedan, no čini se da bi druga polovina tjedna mogla biti malo promjenjivija. "Ipak, za pouzdaniju i precizniju prognozu, pričekat ćemo još nekoliko dana, a do tad svakako možemo računati na tu vrućinu", prognoza je meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikić-Topića.