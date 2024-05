Instruktor letenja o specifičnosti kobnog leta, otkrio u kojem trenutku se dogodila nesreća

Iskusni instruktor letenja Teodor Goričanec gosotovao je u subotu u Dnevniku Nove TV te je prokomentirao avionsku nesreću u blizini Zagreba.

Goričanec je objasnio koliko brzo će biti objavljeni preliminarni rezultati istrage nesreće.

"To je jako teško reći, no najprije moramo pronaći uzrok kako je došlo do nesreće. Je li ljudski faktor u pitanju ili je greška aviona ili motora. To su dosta kompleksne stvari", rekao je Goričanec te nadodao kako u slučaju ove nesreće možemo isključiti loše vrijeme kao uzrok.

Specifičnost ovog leta je bila u tome da su prevozili padobrance. Goričanec je objasnio kako se ovaj let razlikuje od drugih.

"Koliko sam ja shvatio ovo je bio let padobranaca na školovanju. Avion stalno radi, gotovo pod punim opterećenjem u penjanju, dok ne postigne određenu sigurnosnu visinu za iskakanje", nadodao je Goričanec.

"Prema informacijama koje ja imam, nesreća se dogodila u prvom zaokretu školskog kruga i to je bilo u penjaju kad su avioni i avionski motori najopterećeniji", rekao je Goričanec.

Inspektor letenja je dalje objasnio protokol za pilote u ovakvim, krizinim slučajevima.

"Mi u zrakoplovstvu svakodnevno radimo imitacije otkaza motora. To su vježbe koje bi trebale poslužiti baš u ovakvim situacijama", rekao je Goričanec te napomenuo da je ovaj let mogao završio kobno i zbog motora što će se znati tek nakon istrage.

Ovo nažalost nije prva avionska nesreća u Hrvatskoj. Goričanec je odgovorio na pitanjet reba li pooštriti uvjete školovanja pilota aviona.

"Mislim da su danas piloti imaju vrlo kvalitetnu izobrazbu i tu ne vidim nikakav problem", rekao je Goričanec.

"Nije lako biti pilot pogotovo u današnje vrijeme kad je jako gust promet u zrakoplovstvu, pogotovo u slučajevima izbacivanju padobranaca", objasnio je Goričanec.

