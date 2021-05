Noćas je na društvenoj mreži Instagram objavljena snimka otprije nekoliko mjeseci na kojoj se vidi kako grupa maskiranih počinitelja pokušava zapaliti zastave na zgradi Gradskog poglavarstva, među kojima ih je posebno smetala ona duginih boja koja predstavlja LGBT zajednicu.

Iz Grada Rijeke su poručili kako taj incident nisu prijavili policiji jer je zastava samo nagorena pa su je zamijenili. Iz PU primorsko-goranske potvrdili su da su po dojavi o snimci izašli na teren i provjerili situaciju na Korzu ni nisu zatekli nikakve incidente, piše riportal.net.hr.

O svemu se oglasio i aktualni gradonačelnik Vojko Obersnel koji je u priopćenju najoštrije osudio "ovaj pokušaj zastrašivanja LBGT osoba".

"Vjerujem da će policija pronaći one koji stoje iza ovog gnjusnog čina. No, treba reći i da se ovo zasigurno nije dogodilo noćas, kako navode pojedini mediji, budući da protekle noći zastava duginih boja nije niti bila izvješena na zgradi gradske uprave.

Ipak, svaku prijetnju, svako zastrašivanje, uvijek i bez zadrške moramo osuditi kao društvo i kao pojedinci, a posebno osjetljivi moramo biti kada se radi o prijetnji pripadnicima bilo koje manjine u društvu.

Također, ovaj čin ima i dodatnu težinu i nosi posebno opasnu prijetnju jer je onaj tko je sada objavio snimku ovog jadnog i primitivnog ponašanja, tu snimku povezao s važnim trenutkom u kojom je povijesnom sudskom odlukom istospolnim parovima konačno omogućeno roditeljstvo posvajanjem djece.

I konačno, Grad Rijeka zastavu duginih boja i ove će godine, 17. svibnja, postaviti na svoj balkon i to po deveti put zaredom, a u povodu Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije. Nikakve prijetnje i jadni pokušaji zastrašivanja neće promijeniti tu odluku, sada već i tradiciju. Jer Rijeka je tolerantan i otvoren grad, a Riječani miroljubivi, pametni i dobri ljudi. Ovaj gnjusni čin djelo je tek bijedne šačice pojedinaca.

Što se tiče samog događaja i trenutka kada je nastala snimka, za sada mogu ponoviti da se zasigurno nije dogodilo noćas. Također, Grad Rijeka do sada nije imao nikakvu informaciju da je zastava duginih boja ikada bila zapaljena. No, sada kada je objavljena ova snimka, može se pretpostaviti da se gnjusan događaj zbio u listopadu prošle godine kada je povodu održavanja festivala queer i feminističke kulture – Smoqua na zgradi Grada Rijeke posljednji puta bila istaknuta zastava duginih boja. Naime, tada je primijećeno manje oštećenje na zastavi, no nitko od djelatnika gradske uprave koji su poslom vezani uz ovu temu, nije niti pomislio da se radi o paležu već da je do oštećenja došlo uslijed okolnosti koje ni po čemu nisu upućivale na namjeru oštećenja zastave, što se, uostalom, povremeno događa i sa drugim zastavama koje krase pročelje zgrade gradske uprave. Upravo zato, tada nije bilo niti posebne reakcije u tom smjeru. U suprotnom svakako bi bila obaviještena policija", poručio je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.