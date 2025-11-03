Počinje postavljanje novog sustava naplate cestarine: HAC objavio detalje

Na autocesti A3 u utorak započinju radovi na postavljanju prvih sedam portala u sklopu implementacije sustava Crolibertas, novog, potpuno digitalnog i jedinstvenog sustava elektroničke naplate cestarine, priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

Prvih sedam portala bit će postavljeno na dionici između Popovače i Novske. Tri portala bit će postavljena na samoj trasi autoceste: Popovača–Kutina, Kutina–Lipovljani i Lipovljani–Novska, a četiri portala u zoni ulaska na autocestu, na lokacijama sadašnjih naplatnih postaja: Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska.

Sustav nazvan Crolibertas bit će uveden na svim autocestama u Republici Hrvatskoj, a kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj. Temelji se na konceptu vožnje bez zaustavljanja, u slobodnom protoku vozila, čime se korisnicima omogućuje brže, jednostavnije i modernije putovanje autocestama.

Radovi na izgradnji portala obuhvaćaju izvođenje temelja, montažu čeličnog dijela konstrukcije (stupovi i poprečna greda), zamjenu ili ugradnju nove odbojne ograde, elektro i druge popratne radove, a odvijat će se u više faza. Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati pod privremenim prometnim regulacijama na način da će biti zatvorena zaustavna, a prema potrebi i vozna traka, ovisno o dinamici samog izvođenja radova. U trenutku postave poprečne grede zbog manevarskih i prostornih mogućnosti dizalice, promet će biti kratkotrajno zaustavljen, odnosno bit će preusmjeren na obilazne pravce, istaknuli su iz HAC-a.

Radovi će se izvoditi u uvjetima slabijeg intenziteta prometa, tijekom večernjih i noćnih sati. Uspostave privremenih regulacija prometa nužne su zbog osiguranja sigurnosti izvođača radova kao i sigurnosti korisnika autoceste.

Iz HAC-a mole vozače da obrate pozornost na privremene regulacije prometa na navedenim dionicama jer će se vođenje prometa (jednom ili dvije prometne trake) mijenjati iz dana u dan.

Navode i kako je implementacija sustava Crolibertas tehnički i infrastrukturno zahtjevan projekt, a uključuje postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže, ugradnju napredne IT opreme, izvođenje građevinskih zahvata na terenu pod prometom kao i uspostavu sustava u "backoffice" centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem portala s opremom (kamere, antene), provodit će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Nakon završetka implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja cijelog sustava na razini mreže.

Najviši tehnološki i sigurnosni standardi

U priopćenju se ističe da tvrtka SkyToll, koja je izvođač novog sustava naplate cestarine, provodi sve aktivnosti u skladu s najvišim tehnološkim i sigurnosnim standardima. Dio opreme, uključujući portale, odbojnu ogradu i prototip nadzornog vozila, već je dopremljen u Hrvatsku te se nalazi na skladištima i spreman je za daljnju distribuciju i montažu.

Podsjećamo, ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine Hrvatske autoceste potpisale su sa zajednicom ponuditelja koju čine slovačka tvrtka SkyToll i češki TollNet. Vrijednost ugovora iznosi gotovo 80 milijuna eura bez PDV-a, a sredstva za investiciju su osigurana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Novi sustav naplate cestarine Crolibertas omogućit će beskontaktnu naplatu cestarine za osobna i teretna vozila. Naplata cestarina provodit će se elektroničkim putem, bez ograničenja u odvijanju prometa odnosno potrebe za zaustavljanjem vozila na početku ili na kraju naplatne dionice.

Sustav će koristiti dvije postojeće i u svijetu provjerene tehnologije - ALPR tehnologiju, koja je usmjerena na naplatu cestarine korisnicima lakih vozila te prepoznaje registarske pločice vozila i vrši nadzor plaćanja cestarine svih vozila, i DSRC tehnologiju putem koje će se vršiti naplata cestarine korisnicima ENC uređaja.