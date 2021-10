Nakon uklanjana murala u Zagrebu, muškarac je u petak ispred Gradskog poglavarstva sprejem napisao Vukovar.

Nezadovoljan zbog uklanjanja murala s trafostanice u zagrebačkom naselju Savski Gaj, muškarac je u petak ispred zgrade Gradskog poglavarstva sprejem napisao HR =Vukovar.

FOTO/VIDEO Grad obrisao, oni ga ponovo nacrtali: Pogledajte kako izgleda novi mural

Policija je napravila službenu zabilješku o događaju.

Penava: "Ekipa koja je uklonila mural izdaje se za urbane moderne dečke"

"Intervenirali smo na zahtjev zaštitara Gradskog poglavarstva koji je prijavio da ima problema s jednim građaninom. Sve detalje proslijedili smo Komunalnom redarstvu koje je nadležno za taj prekršaj", kazali su nam iz zagrebačke policije.

Neslužbeno, razlog ispisivanja sprejem je revolt zbog uklanjanja murala.

Naime, u četvrtak su radnici s trafostanice uklonili četiri murala, od kojih je jedan bio posvećen Vukovaru, drugi 204. brigadi, treći Slobodanu Praljku i jedan Dinamu. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet kazao je da je murale prebojao HEP, u čijem je vlasništvu trafostanica, jer su nacrtani bez njihove dozvole.

Uklanjanje murala odmah je podiglo prašinu, pa je organiziran prosvjed branitelja i nezadovoljnih građana.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u petak je izjavio kako je Vijeće gradske četvrti tražilo uklanjanje murala Slobodana Praljka, na temelju prijave građana. Ostali murali, kako je pojasnio, uklonjeni su greškom.

"Prijava je proslijeđena komunalnom redarstvu, a oni su naložili HEP-u budući da se taj mural nalazio na trafostanici HEP-a. Greškom su uklonjeni svi murali na trafostanici – i onaj 204. gardijske brigade i Dinamov i onaj posvećen žrtvama Vukovara. Ponovno je jučer oslikan mural žrtvama Vukovara. U tom smislu, to će biti legalizirano i to je to", rekao je Tomašević.

Na pitanje novinara o tome je li mural postavljen legalno, odgovorio je kako nije sklon politizirati takve teme uoči blagdana.

"Posebno mi je žao što se priča da je gradskoj vlasti smetao mural posvećen žrtvama Vukovara, a ranije sam još najavio da ću ići u Vukovar u sklopu protokola ove godine", zaključio je Tomašević.