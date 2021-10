Branitelji, kao i ostali nezadovoljni građani okupili su se ispred obrisanih murala na zagrebačkom Laništu. Okupili su se i Bad Blue Boysi koji su napravili obrisane murale. Reakcije nakon ovog događaja stižu iz redova političara.

Građani su se u četvrtak počeli spontano okupljati u zagrebačkom naselju Lanište nakon što su s trafostanice uklonjena četiri murala. Dva bila posvećena Vukovaru.

Autori murala, Bad Blue Boysi, počeli su crtati novi, za koji su rekli da imaju dozvolu HEP-a. Druga dva murala bila su posvećena Dinamu i generalu Praljku. Upravo zbog ovog posljednjeg zatraženo je uklanjanje murala jer se radi o osuđenom ratnom zločincu.

"Greškom su uklonjeni svi murali"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je kako je Vijeće gradske četvrti tražilo uklanjanje murala Slobodana Praljka, na temelju prijave građana.

"Prijava je proslijeđena komunalnom redarstvu, a oni su naložili HEP-u budući da se taj mural nalazio na trafostanici HEP-a. Greškom su uklonjeni svi murali na trafostanici – i onaj 204. gardijske brigade i Dinamov i onaj posvećen žrtvama Vukovara. Ponovno je jučer oslikan mural žrtvama Vukovara. U tom smislu, to će biti legalizirano i to je to", rekao je Tomašević.

Na pitanje novinara o tome je li mural postavljen legalno, odgovorio je: "Nisam sklon politizirati takve teme uoči blagdana. Posebno mi je žao što se priča da je gradskoj vlasti smetao mural posvećen žrtvama Vukovara, a ranije sam još najavio da ću ići u Vukovar u sklopu protokola ove godine".

Stiglo priopćenje HEP-a

Zbog velikog interesa javnosti oko uklanjanja murala na trafostanici HEP ODS-a Elektre Zagreb u Ulici Ive Robića u Blatu, iz HEP-a su uputili priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

"HEP ODS Elektra Zagreb postupila je sukladno nalogu za uklanjanje murala koji je izdao Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a po prijavi Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad", navode u priopćenju.

"Navedeni nalog izravno upućuje na uklanjanje murala, a s obzirom na činjenicu da navedena trafostanica nije imala dozvolu za oslikavanje, HEP ODS Elektra Zagreb po njemu je bila obvezna postupati", dodaju u HEP-u.

"Napominjemo da je HEP ODS Elektra Zagreb izdala niz dozvola za oslikavanje murala umjetničkog sadržaja na trafostanicama, između ostalog i na temelju suradnje s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Udrugom navijača Dinama Bad Blue Boys, s kojima imamo dobru suradnju, a među kojima je i nekoliko murala s motivima grada heroja Vukovara", ističu u priopćenju.

"Shodno navedenom, otklanjamo odgovornost HEP ODS-a Elektre Zagreb prema građanima i nadležnim institucijama. HEP ODS Elektra Zagreb dužna je postupati po nalogu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet", zaključuje se u priopćenju HEP-a.

U HSU neugodno iznenađeni

Reakcije na ta događanja stižu iz političkih krugova. U Hrvatskoj stranci umirovljenika poručuju da su neugodno iznenađeni nedavnom reakcijom izabrane gradske vlasti u Gradu Zagrebu, koja je dala nalog da se ukloni mural posvećen žrtvi Vukovara i hrvatskom generalu Slobodanu Praljku.

"Svjesni činjenice da se približava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje daje dodatnu neugodu osjećaju zbog čina gradske vlasti. Javno tražimo da se svi prema žrtvama, ne tako davno završenog, Domovinskog rata, a osobito oni koji su izabrani voljom naroda, odnose s pijetetom i dostojanstvom i da ne produbljuju ideoške podjele koje nas stoljećima bezrazložno opterećuju. Neka svoju energiju i znanje usmjere prema gospodarskom oporavku i dobrobiti svih građana, a posebice umirovljenika", poručuju iz HSU-a.

Dodaju kako se nadaju da će njihov javni poziv doprijeti do onih koji to trebaju najviše čuti te da očekuju mirno i dostojanstveno rješenje ove situacije.

Situaciju komentirali i iz Mosta

Komentar na novonastalu situaciju stigao je i iz Mosta. Nikola Grmoja na društvenim je mrežama napisao oštru kritiku zagrebačkoj vlasti.

"Možemovci kao da su odlučili u niti 6 mjeseci proćerdati povjerenje koje su im građani povjerili. Uz potpuno nesnalaženje, oni posežu i za suludim potezima poput brisanja grafita BBB-a posvećenog Gradu heroju i to u danima koji prethode 30. obljetnici pada Vukovara", napisao je Grmoja na Twitteru.

Možemovci kao da su odlučili u niti 6 mjeseci proćerdati povjerenje koje su im građani povjerili. Uz potpuno nesnalaženje, oni posežu i za suludim potezima poput brisanja grafita BBB-a posvećenog Gradu heroju i to u danima koji prethode 30. obljetnici pada Vukovara. pic.twitter.com/5tzq1oqU9D — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) October 28, 2021

Reakcija HDZ-a Lanište

Iz HDZ-a Lanište na društvenim mrežama su u četvrtak reagirali pitanjima koje smetaju simboli Vukovara i Domovinskog rata.



"Danas je u jutarnjim satima, na samome ulazu u naše naselje, prebojan mural u znak na sjećanje i žrtvu koju je hrabro i ponosno podnio grad smješten u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske – Vukovar. Osim što je stari hrvatski barokni grad, on je danas i mjesto posebnog pijeteta. Kome on smeta na ulazu?! Kome smeta 🔴⚪🔵 boja. Kome smeta simbol Domovinskog rata?! Kome smeta grad prijatelj?! Prebolno je za sve one koji još uvijek tragaju i žaluju za nestalim i poginulim članovima svoje oblitelji i prijatelja. Bliži se blagdan Svih Svetih, kao i obljetnica Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dok neke raduje neradni dan i produženi vikend, drugi brine hoće li jednog dana saznati gdje zapaliti svijeću. Ovakav čin iskazuje nepoštivanje prema žrtvama ne samo civilima i braniteljima koji su stradali u Domovinskom ratu, već i nepoštivanje suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Upravo zbog toga, oštro osuđujemo ovakav čin", napisali su iz HDZ-a Lanište na Facebooku.

Prijavljen jedan mural

U četvrtak je uklanjanje murala komentirao zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet. Rekao je da ih je HEP, u čijem je vlasništvu trafostanica, prebojio jer su nacrtani bez njihove dozvole.

Inače, prijavljen je mural generala Praljka. Nakon prijave na teren je izašao komunalni redar, koji je utvrdio da se na navedenoj adresi nalazi mural te je vlasniku nekretnine, u ovom slučaju HEP-u, naloženo da ga ukloni.

U obrazloženju odluke Grada o uklanjanju murala piše kako je naloženo uklanjanje murala "neprimjerenog" sadržaja s trafostanice, na lokaciji Ulica Ive Robića, Zagreb.