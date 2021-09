Odluka o ulasku Hrvatske u američki Program izuzeća od viza, trebala biti donesena do kraja američke fiskalne godine, dok bi hrvatski građani bez viza u SAD mogli putovati već do kraja ove godine, izvijestio je MUP.

Ministar unutarnjih poslova Davora Božinović sastao se s predstavnicima SAD-a koji su od 12. do 18. rujna u evaluacijskom posjetu Hrvatskoj za ulazak u američki Program izuzeća od viza.

Božinović je istaknuo kako je ovaj evaluacijski posjet, unatoč pandemiji COVID-19, vrlo važan trenutak u procesu pristupanja Hrvatske Programu izuzeća od viza te je izrazio zadovoljstvo intenzivnom suradnjom tijekom proteklih godina, a koje je značajno pomoglo da Hrvatska stigne do ove uznapredovale faze procesa pristupanja programu.

Hrvatska vlada je posvećena ispunjavanju svih političkih, pravnih i sigurnosnih preduvjeta za pristupanje. Navedeni preduvjeti, između ostalog, uključivali su smanjenje stope odbijenih zahtjeva za vize na minimum te stvaranje uvjeta za bolju suradnju na području provođenja zakona između dviju zemalja, navode u MUP-u.

Dodaju da je intenziviranje međudržavne i međuresorne suradnje dovelo do činjenice da je Hrvatska tijekom svibnja 2019. dostavila odgovore na 176 stranica. Nakon verifikacije dostavljenih odgovora iz kojih neosporno proizlazio značajan napredak Hrvatske u ispunjavanju sigurnosnih uvjeta, značajni napori uloženi su u spuštanje razine odbijenih zahtjeva za vizu.

Stopa odbijenih viza ispod tri posto

Stopa odbijenih zahtjeva za vize spuštena je ispod tri posto u 2020. godini, što je State Department službeno i potvrdio 16. veljače 2021., a ispunjavanje tog uvjeta godinama je predstavljalo velik izazov.

U procesu uključivanja u Program izuzeća od viza također je bilo potrebno ispuniti i niz sigurnosnih uvjeta, pri čemu je Ministarstvo unutarnjih poslova zadnje četiri godine intenzivno surađivalo s američkim Ministarstvom domovinske sigurnosti.

Najveći dio sigurnosnih uvjeta odnosio se na jačanje sposobnosti i osiguravanje tehničkih uvjeta za prikupljanje i analizu biometrijskih podataka putnika koji ulaze u Hrvatsku, sigurnost putnih isprava, jačanje kapaciteta za borbu protiv terorizma, razmjenu podataka o stranim terorističkim borcima i niza drugih relevantnih sigurnosnih informacija s nadležnim službama SAD-a, prije svega onima u Ministarstvu domovinske sigurnosti, a onda i FBI-u, Centru za nadzor terorista i DEA-i.

Ministar Božinović podsjetio je da su Hrvatska i SAD tijekom ovoga procesa zaključile važne međunarodne sporazume i dogovore usmjerene na poboljšanje sigurnosti i razmjenu podataka između dvaju zemalja, a istovremeno se radilo na izgradnji najviših sigurnosnih standarda.

Pred-evaluacijski posjet izaslanstva Ministarstva domovinske sigurnosti Hrvatskoj održan je ranije ove godine, od 14. do 18. lipnja. Temeljem nacrta izvješća koje je Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a nakon posjeta dostavilo State Departmentu, uslijedio je i formalni poziv američkoga državnog tajnika Anthonyja Blinkena da se Hrvatsku uključi u program, što je jedan od zadnjih koraka prije formalne odluke o ukidanju viza.

Ispunjeni svi preduvjeti i za pristupanje Schengenu

Ministar Božinović naglasio je da je Vlada RH istovremeno radila i na pristupanju Hrvatske Schengenu te da su i na tom polju ispunjeni svi preduvjeti.

"Hrvatska je odlučna ne samo u ispunjavanju svih zahtjeva potrebnih za pristup programu izuzeća od viza, već i u održavanju usklađenosti s tim zahtjevima. Ova odlučnost proizlazi iz našeg dubokog uvjerenja da će ta usklađenost dodatno poboljšati suradnju između hrvatskih i američkih vlasti te povećati razinu sigurnosti naših građana“, kazao je Božinović.

U sklopu evaluacije od 12. do 18. rujna izaslanstvo SAD-a, između ostaloga, posjetilo je Luku Dubrovnik, dubrovačku zračnu luku, granične prijelaze Karasovići i Breganu te Prihvatni centar za strance Ježevo.

Nakon ovotjednoga evaluacijskog posjeta Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a će State Departmentu podnijeti završno izvješće o ispunjavanju svih potrebnih uvjeta i prijedlog za donošenje konačne odluke o pristupanju Hrvatske američkom Programu izuzeća od viza.

Članovi američke delegacije jasno su podcrtali da je zbog viđene spremnosti i opremljenosti hrvatske policije njihov raniji optimizam za ispunjavanjem uvjeta prerastao u zadovoljstvo, navode u MUP-u.

Sukladno tome očekivanja su američke strane da bi odluka o ulasku Hrvatske u američki Program izuzeća od viza, trebala biti donesena do kraja američke fiskalne godine, točnije do 30. rujna 2021., dok bi hrvatski građani bezvizno u SAD mogli putovati već do kraja ove godine.