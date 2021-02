Broj odbijenih viza za SAD prošle je godine pao ispod tri posto. To je bio jedan od ključnih uvjeta za ukidanje viza hrvatskim državljanima koji putuju u SAD.

Američka ambasada u Hrvatskoj je objavila da je ukupan broj odbijenih viza za Sjedinjene Američke Države pao ispod tri posto, odnosno za prošlu godinu iznosi 2,69 posto.

''Službeno je! Konačna stopa odbijanja za hrvatske podnositelje zahtjeva za turističku/poslovnu vizu pala je prošle godine na 2,69 posto, što je važan korak naprijed u pridruživanju američkom programu za odbacivanje viza.

Radujemo se što će Hrvati u bliskoj budućnosti putovati u Sjedinjene Države bez viza'', napisala je na Twitteru Victoria J. Taylor, ambasadorica u američkom veleposlanstvu u Hrvatskoj.

It’s official! The final refusal rate for Croatian tourist/business visa applicants fell to 2.69% last year, an essential step forward in joining the U.S. Visa Waiver Program. We look forward to Croatians travelling to the United States visa-free in the near future.