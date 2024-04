Možemo: Zabranit ćemo prodaju dugova i uvesti zastaru za dugove do 3 prosječne plaće

Stranka Možemo! u utorak je predstavila dio izbornog programa vezan za zaštitu dužnika kojim predlažu zabranu prodaje dugova agencijama za naplatu potraživanja koji proizlaze iz potrošačkih kredita i uvođenje apsolutne zastare za dugove u visini do tri prosječne plaće.

"Zabranit ćemo prodaju dugova agencijama za naplatu potraživanja koji proizlaze iz potrošačkih kredita, a koji nastanu unutar banaka", rekla je koordinatorice Možemo! Sandra Benčić na konferenciji za medije.

Za razliku od banaka, na agencije za naplatu potraživanja se ne primjenjuje čitav niz pravila i propisa EU, upozorila je Benčić, stoga su građani nerijetko "žrtve predatorskog oblika financijskog iskorištavanja od strane spomenutih agencija", ustvrdila je.

"Cjelokupna aktiva agencija za naplatu potraživanja vrijedi više od 40 milijardi kuna. Velika većina njih su u stranom vlasništvu, stoga njihovi profiti odlaze van. A te profite stvaraju naši građani preplaćivanjem dugova i plaćanjem dugova koji su već u zastari", kazala je.

Dok se na trgovini dugovima stvaraju ogromni profiti, 10 posto populacije ne sudjeluje u ekonomskim aktivnostima jer su blokirani, kazala je Benčić.

"Osim zabrane prodaje dugova nastalih u kreditno potrošačkim odnosima, osigurat ćemo građanima koji otplaćuju dug nakon ovršnog postupka, da 50 posto svake rate ide na smanjenje glavnice. Do sada je redoslijed bio takav da se prvo plaćaju troškovi postupka, zatim kamate, a do glavnice ti ljudi često nikad ne dođu", pojasnila je.

Premijerska kandidatkinja Možemo! napomenula je da je oko 200 tisuća građana blokirano, a u dugotrajnoj blokadi najčešće završavaju ona kućanstva koja žive ispod granice siromaštva, i to zbog sitnog duga do 1500 eura. Uz to, veliki broj kućanstva ne mogu pokriti tzv. iznenadni trošak do 1300 eura, odnosno trošak koji nastane kada otkaže neki važan kućanski aparat.

"Uvest ćemo apsolutnu zastaru na tzv. male dugove. To su dugove u visini do 3 prosječne plaće, a koji se nisu uspjeli otplatiti u roku od pet godina jer nema imovine. Hrvatska je jedna od rijetkih država članica EU koja nema takav institut", rekla je Benčić.

Stranka Možemo! također najavljuje deblokadu računa onih dužnika koji uđu u program otplate i restrukturiranja duga, što znači da osoba koja otplaćuje svoj dug u mjesečnim ratama više neće moći biti u blokadi.

Što se tiče 'slučaja franak', Benčić ističe da im je cilj "izjednačiti pravni i ekonomski položaj onih koji su konvertirali svoje kredite u švicarskim francima i onih koji nisu konvertirali kredite". I jedni i drugi imaju pravo na obeštećenje, međutim građani koji su konvertirali kredite trenutno plaćaju do 50 posto više troškova, dodala je Benčić.

Do kraja dana istječe rok strankama za predaju izvještaju o financiranje promidžbe. Koordinatorica Možemo! kazala je da je stranka do sada potrošila 395 tisuća eura, uglavnom na oglašavanje putem medija, društvenih mreža i jumbo plakata.

Prosječni iznos donacija tokom ove kampanje je 53 tri eura, a kreće se u rasponu od 2 eura pa do 2000 eura", rekla je Benčić.