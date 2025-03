Vraća se zima? Stiže nova promjena vremena, meteorolog otkrio kada

Nad našim krajevima po visini se i dalje zadržava i kruži vlažan, nestabilan zrak u sklopu visinske ciklone. Ona će postupno ipak iščezavati prema sredini tjedna, no dok se to ne dogodi, bit će povećane naoblake, a još uvijek tu i tamo i oborina. Istodobno sjevernije od nas nalazi se prostrano anticiklonalno polje, stabilna zračna masa. Taj zrak će strujati prema jugu kontinenta potaknut razlikom u tlaku, a zbog izraženih gradijenata kod nas će u utorak biti dosta vjetrovito, duž Jadrana će puhati jaka i olujna bura.



Bit će promjenjivo i pretežno oblačno jutro, u većini krajeva suho, samo u gorju mjestimice s kišom ili susnježicom, u ponedjeljak tijekom noći moguće i snijegom. Vjetrovito, na kopnu uz umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak, dok će duž Jadrana puhati umjerena i jaka, podno Velebita uglavnom i olujna bura s orkanskim udarima. Stoga je na snazi za sjeverni Jadran narančasta, a drugdje žuta razina Meteoalarma. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 2 do 7, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.



Većinom oblačno i vjetrovito i poslijepodne čeka središnju Hrvatsku. Oborine će biti rijetke. Maksimalna temperatura očekuje se oko 13 stupnjeva, no uz sjeveroistočnjak, koji na mahove može biti jak, činit će se hladnije.



Promjenjivo oblačno, uz moguću kišu i u Slavoniji i Baranji. Puhat će uglavnom umjeren, rjeđe jak vjetar sa sjevera, dok će temperatura danju biti između 13 i 16 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu tijekom dana dosta oblaka. Povremeno i kiša, u višem gorju moguć je i snijeg, iako izglednije tijekom noći nego poslijepodne. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak, podno Velebita jaka bura s olujnim i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 10, a na moru 16 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti i sunčanih razdoblja, ali povremeno i promjenjive naoblake. Ne može se isključiti mogućnost za malo kiše ili poneki kraći pljusak, no vrlo rijetko. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura može dosegnuti i 18 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.

Vrijeme idućih dana

U nastavku tjedna, stabilnije, sve više sunčanih razdoblja i svakako toplije na kopnu. I dalje će to biti pravo rano proljeće, što znači ugođaj može biti i hladno i toplo ovisno o dobu dana, pa onda jeste li u hladu ili na suncu. Rijetko gdje i koja kap kiše, uglavnom u gorju. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak – temperatura prema kraju tjedna u porastu.



Na Jadranu će sunčana razdoblja sljedećih dana biti i češća i dulja. Bura će slabjeti, no još uvijek podno Velebita može biti ponekog olujnog udara. Tamo i toplije, osobito prema kraju tjedna kad će temperatura sve češće biti oko 20 stupnjeva.



Za vikend, odnosno u nedjelju je izgledan novi preokret. Čini se da se vraća zima, barem na kratko, sljedeći tjedan bi moglo biti dosta hladnije. No o tom potom. Za izlete i prirodu iskoristite subotu.