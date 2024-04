Most ima prijedlog za smanjenje jedne od najvećih ovisnosti: "Zabranit ćemo reklamiranje i ograničiti broj aparata"

"Nažalost, jako se malo u politici govori o važnom društvenom problemu, jednoj od najopasnijih ovisnosti koja pogađa velik broj naših obitelji, a to je kockanje", rekao je Nikola Grmoja na konferenciji za medije u prostorijama Mosta u Zagrebu.

Iznio je zabrinjavajuće podatke o broju mladih, posebno maloljetnika, koji provode vrijeme u kladionicama i kasinima.

"Prema istraživanju 2016. godine, čak 40 posto maloljetnika se redovito kladi unatoč zakonskoj zabrani. Gotovo 13 posto maloljetnika ima ozbiljnih psihosocijalnih problema izazvanih kockanjem, dok je u Kanadi to tek 1,3 posto. 20 posto naše populacije kocka na mjesečnoj razini, a oko 1 do 2 posto populacije je ovisno o kockanju, to je oko 40.000 naših građana", naveo je i dodao kako posljedice ovog problema snosi onda i cijela obitelj.

Stoga je riječ o 240.000 hrvatskih građana koji su pogođeni ovim velikim zlom, poručio je.

Problematizirajući veliku dostupnost kadionica i kasina gotovo na svakom koraku, posebice u krugu odgojno-obrazovnih ustanova, kao i njihovo reklamiranje, Grmoja je rekao kako "država podupire kockanje i stvara se dojam da je to nešto što je društveno prihvatljivo".

"Hrvatska je po pitanju igara na sreću jedna od najliberalnijih država i, ne samo da je u potpunosti otvorila tržište, nego ga potiče i tom abnormalnom količinom reklama", ocijenio je.

Upozorio je kako kockanje i klađenje povlači sa sobom i niz drugih problema i ovisnosti, poput zlouporabe alkohola i droga, dok ta "industrija obrće ogroman novac, godišnje oko 100 milijardi eura".

Most se zalaže za potpunu zabranu reklamiranja igara na sreću, kao što je, naveo je Grmoja, u Italiji ili Poljskoj, i ako dođu na vlast, najavio je, to će i napraviti.

"Smanjenje izloženosti igrama na sreću postići ćemo zabranom njihova reklamiranja, reguliranjem broja aparata za klađenje jer ne možemo na svakom mjestu imati kadionice, kockarnice, a posebno ne blizu odgojno-obrazovanih ustanova, a isto tako treba zabraniti i sponzorstva i komercijalna partnerstva sportskih dionika. Ne mogu sportski klubovi, koji bi trebali promicati sportski život, istovremeno sponzorirati i promicati igre na sreću", poručio je.