Je li se predugo čekalo na hitan prijevoz? Mladića po orkanskom jugu vozili trajektom u bolnicu, preminuo je

26-godišnji mladić preminuo je u Općoj bolnici Dubrovnik nakon hitnog prijevoza s Lastova, prenosi Dubrovački dnevnik.

Spašavanje je započelo u subotu u večernjim satima kada je mladić brodom Marko Polo prevezen iz lastovske luke Ubli do Vela Luke na Korčuli. Odatle je prebačen do Orebića, a zatim do dubrovačke bolnice, no unatoč naporima liječničkog tima, mladić je preminuo.

Na društvenim mrežama pojavile su se optužbe da se predugo čekalo na hitni prijevoz zbog lošeg vremena.

U Facebook grupi "Putnički brodovi na Jadranu" postavljeno je pitanje o odgovornosti službi i korištenju specijaliziranih plovila i letjelica.

"Gdje su bile službe osnovane i opremljene adekvatnim plovilima i letjelicama koje su specijalizirane za ovakve intervencije? Gdje su helikopteri kojima se tako često hvale MUP i MORH?

Nabavljeni su brzi gliseri za hitan medicinski prijevoz, navodno idu 40 čvorova, podnose more 5 i jače. Pa, gdje su bili, tko ih to nije i zašto angažirao? Gdje su Modrulji iz Obalne straže RH?

Policijski brodovi spavaju u Lori!? Gdje su helikopteri Blackhawk kad ne voze Milanovića? Pa i MI-8 ili oni najnoviji, namjenski nabavljeni? Sve je to bilo umrtvljeno, uspavano jakom južinom, čekali su da netko drugi to odradi? Čekalo se da dođe 'pruga' iz Splita, trajekt Marko Polo s kapetanom i da on spašava stvar s brodom koji ide nekih 16 čvorova? Naklon do poda kapetanu i posadi", objavljeno je u grupi na Facebooku.

"U nedjelju navečer u 23:45 trajekt Marko Polo je na poziv centra 112 izvršio transport bolesnika na relaciji Ubli (Lastovo) - Vela Luka. Navodno je pacijent bio u kritičnom stanju, budući da je bilo orkansko jugo, nije bilo druge opcije transporta. Nemam informacija o stanju pacijenta nakon transporta", rekli su za Morski.hr iz Jadrolinije.

Dubrovački dnevnik kontaktirao je kapetana broda "Marko Polo" Sandra Rundića, koji je objasnio situaciju.

Rekao je kako helikopteri nisu mogli letjeti zbog snažnog vjetra, a brodovi Lučke kapetanije i hitne službe nalazili su se u Dubrovniku.

"Održavali smo redovnu liniju i oko 23:00 sati smo došli u Ubli. Odmah smo se odazvali pozivu i krenuli čim smo preuzeli pacijenta", izjavio je Rundić.

Brod "Marko Polo" stigao je u Vela Luku oko 1:15 sati, a potom se vratio na redovnu liniju unatoč nevremenu"

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luka Lulić odbacio je optužbe da se reagiralo presporo.

"Nepovoljni vremenski uvjeti spriječili su let helikoptera. Brza brodica bila je u Dubrovniku i trebalo bi joj četiri sata do Lastova i natrag. Brod Marko Polo, koji je već bio u luci, bio je najbrža opcija", pojasnio je Lulić.

Dodao je kako je medicinski tim s Lastova procijenio da je brod u danim uvjetima bio najpouzdaniji način prijevoza.

